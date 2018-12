Slavia hlásí posily: Jistí už jsou Masopust a Ševčík, blízko je Král | iSport.cz

O angažování záložníků Ševčíka z Liberce a Masopusta z Jablonce Tvrdík informoval už v minulém týdnu a dnes Slavia obě posily oficiálně představila.

"Petra Ševčíka jsme s Honzou Nezmarem přiváděli do Liberce. Věřím, že se fanoušci mají na co těšit. Lukáš Masopust je klasický křídelní hráč. Obě naše posily jsou nejen hodně fotbalové, ale na hřišti také velice poctivé," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Masopust od začátku listopadu nehrál kvůli vážnému zranění kolena, které utrpěl po faulu Jána Ďurici z pražské Dukly, ale nyní už je zdravotně v pořádku.

Pětadvacetiletý křídelní hráč měl předtím velmi dobrou formu a patřil do kádru české reprezentace. Za národní tým má na kontě jedno utkání, v lize pak nastoupil ke 149 duelům, v nichž dal 21 branek.

Ševčík patřil na podzim k nejlepším hráčům a tvůrcům hry Liberce. Čtyřiadvacetiletý střední záložník má v lize na kontě 72 startů a čtyři vstřelené góly.

Dvacetiletý Král je odchovancem Slavie a mládežnickým reprezentantem. V lize má na kontě 43 zápasů v dresu Teplic a jeden vstřelený gól. "Finalizujeme jednání. Trenér i sportovní ředitel říkají, že to je jeden z nejtalentovanějších hráčů své generace. Jestliže vyrůstal ve Slavii, chceme usilovat o to, aby se do ní vrátil. Máme dohodu s hráčem, agentem a jednáme s klubem," uvedl Tvrdík.

"O Královi se bavíme dlouhodobě. Je to stoper budoucnosti tak, jak by měli v budoucnu stopeři vypadat. Zájem trvá delší dobu. Jednání jsou intenzivnější, stejně jako sledujeme další hráče na českém trhu," dodal Trpišovský.