Stanciu chtěl do Egypta, Sparta odmítla. Nízká nabídka, řekl Rosický | iSport.cz

Podle Rosického Stanciova zastupující agentura avizovala, že by na něj během zimní přestávky měla přijít vysoká nabídka. "Ta přišla, jenže byla daleko menší a na základě toho se ji majitel rozhodl nepřijmout," vysvětlil Rosický.

Sám Stanciu by přitom o cestu za exotickým angažmá zájem měl. "Nico nám dal vědět, že by nabídku rád přijal, protože pro něj byla finančně zajímavá. Vyšli bychom mu vstříc, ale v tomto byznysu musejí být spokojené obě strany," doplnil Rosický. Pokud se nic nestane, rumunský reprezentant stráví ve Spartě i druhou část probíhající sezony.

Rosický na tiskové konferenci ke startu zimní přípravy mluvil i o vývoji kolem dalších hráčů. Velkým tématem je pro klub Josef Šural. "Situace je složitá, nedokázali jsme se dohodnout na nové smlouvě. Ale bylo by nefér shazovat vše jen na Pepu, podíl viny na tom má i klub. Musíme najít řešení dobré pro obě strany, Pepa nějaké nabídky má," uvedl Rosický.

Žádný posun dosud nenastal v probíraném příchodu Bořka Dočkala. "Je to zajímavé jméno, ale momentálně s jeho čínským klubem nejednáme," prohlásil nový sportovní ředitel Letenských.

Rosický zároveň odmítl spekulace rumunských médií, že by Stanciu, Chipciu a spol. nechtěli v klubu pokračovat. "Pro mě je nejzásadnější, co říká hráč. Bylo nám řečeno, že všichni Rumuni jsou nespokojení. Hráči ale říkali něco jiného," řekl Rosický. "Když se ty informace objevily, Chipciu hned šel za trenérem a tvrdil, že to není pravda," dodal.

Sparta zahájila přípravu s jednatřiceti hráči včetně už dříve oznámených posil Davida Karlssona a Martina Haška. Po zranění se vrací také Václav Kadlec a šanci dostanou i odchovanci Dominik Plechatý, David Šnajdr a Daniel Mareček. Zraněný záložník Tal Ben Chaim pokračuje v Izraeli v rekonvalescenci a k týmu se připojí na přelomu února a března. Mihailo Ristič odešel po skončení hostování, v kádru zůstává Lukáš Vácha.

Seznam hráčů na startu přípravy Sparty:

Brankáři: Florin Nita, Milan Heča, David Bičík.

Obránci: Ondřej Zahustel, Tomáš Wiesner, Lukáš Štetina, Uroš Radakovič, Costa Nhamoinesu, Dominik Plechatý, Semih Kaya, Eldar Čivič, David Šnajdr.

Záložníci: Martin Frýdek, Martin Hašek, Lukáš Vácha, Daniel Mareček, Alexandru Chipciu, Vukadin Vukadinovič, Nicolae Stanciu, Michal Sáček, Guélor Kanga, Srdjan Plavšič, Bogdan Vatajelu, Adam Hložek, David Karlsson.

Útočníci: Benjamin Tetteh, Václav Kadlec, Matěj Pulkrab, Josef Šural, Václav Drchal, Golgol Mebrahtu.

