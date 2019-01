Baník na Reitera prostě nemá, vzkázal Hašek. Jak byl spokojený s Pokorným? | iSport.cz

Poprvé jste postavil novou stoperskou dvojici Lukášů Hůlky a Pokorného. Jak jste s nimi byl spokojený?

„Nemyslím si, že dnešní zápas byl úplně z těch, které by naše hráče prověřil. Na kterékoliv pozici. Hůlka s Pokorným spolu hráli poprvé, teprve tři utkání v Turecku s kvalitními soupeři nám ukážou víc. Zatím bych se nechtěl pouštět do většího hodnocení.“

Pokorný přes rok pořádně nehrál: jak dlouho může trvat, než se dostane zpátky do top formy?

„Bude potřeba čas. Když bude zdravý, odtrénuje a odehraje všechno, věřím, že se dostane do dostatečně dobré formy, aby nám od prvního jarního zápasu pomohl. A že se v průběhu jara posune do takového stavu, že bude nadstandardním hráčem.“

Chyběl vám uprostřed zálohy váš syn Martin, který odešel do Sparty?

„Pro mě jako otce je samozřejmě fajn, že to Martin dotáhnul až do Sparty, když jsem ho odmala vodil na fotbal. Ale pro mě jako trenéra je to obrovské oslabení, proto řešíme další posily. Z Jihlavy jsme přivedli Vladislava Ljovina, kterého jsme řešili i bez ohledu na Martinův odchod. Celkově potřebujeme ještě jednu novou osmičku, abychom mohli reagovat na karty a zranění, aniž by to na tým mělo dramatický dopad. Vedeme intenzivní jednání.“

Jste rád, že jste se proti Žižkovu prosazovali po stranách, což je vaše typická hra?

„My se prosazujeme buď po lajnách, nebo středem. Pak už nic jiného nezbývá. (usmívá se) Souvisí to s tím, že jsme uprostřed neměli žádné konstruktivní střední záložníky. Filip Hašek dostal injekci a vynechal pár dnů, bude k dispozici až v pondělí. Totéž nováček Ljovin, který začal s individuální přípravou.“

A ty kraje?

„Na pravé straně nám fungovala spolupráce mezi Dostálem a Reiterem, na levé straně hrál velmi dobře směrem dopředu Vodháněl. Byly tam nadstandardní věci. První poločas mě bavil, bylo tam hodně vzruchu i zajímavých situací, zato druhá půle už mě nebavila. To byla fotbalová nuda.“

Mimochodem, stihnou s vámi posily odletět na soustředění do Turecka?

„Pochopitelně bychom byli rádi, abychom to stihli zprocesovat tak, aby s námi posily odjely. Ale teď je sobota a už ve středu letíme. Pokud by aspoň jeden z nových hráčů – osmička nebo útočník – s námi do středy byl, bylo by to fajn. S oběma najednou tak rychle moc nepočítám, to bych byl příliš velký optimista. Věřím, že v průběhu soustředění za námi dorazí takový počet posil, že si budeme moct říct, že už máme kádr téměř pohromadě. Ještě si tam necháme okýnko na to, až budou nejsilnější kluby redukovat kádry, pokud na nás něco taky zbude.“

Čistě teoreticky, hrozí ještě nějaký odchod?

„Mám informace, že je nabídka na Rudu Reitera z Baníku Ostrava. Ale je velice nepravděpodobné, že by odešel. To by se museli řádně pochlapit. Opravdu řádně. Na to prostě Baník nemá peníze, aby z Bohemky vykoupil Rudu Reitera.“

Je jeho aktivní výkon z prvního poločasu příslibem do ligového jara?

„Neměl úplně optimální podzim, přesto má nabídku z českého top klubu. Když člověk není zdravý, nemůže kontrolovaně trénovat a hrát, jeho výkonnost logicky nejde tolik nahoru. Proto se Ruda na podzim potuloval nahoru a dolů, určitě má na víc. Teď byl celou dovolenou fit, splnil si individuální plán, trénuje a dneska ukázal, v čem je jeho síla. Rudova rychlost je na české poměry ohromná.“

Hodně byl vidět i devatenáctiletý útočník Matěj Koubek. Pochválil jste ho za gól?

„Jsme rádi, že jsme mohli zařadit vlastního odchovance jako plnohodnotného člena áčka. Ukázal spoustu předností a zároveň spoustu nedostatků. Abychom se o něm bavili jako o hotovém ligovém hráči, to nebude dřív než za dva roky. Potenciál v něm je, zvlášť na téhle pozici. Útočník s touhle postavou je nedostatkové zboží, pořád se to musí řešit nějakými příchody a je to drahé. Když vám takový útočník vyleze z vlastní mládeže, je to pecka.“

Dělají vám radost výsledky Bahrajnu na mistrovství Asie? Pokud v pondělí nezvládne poslední zápas ve skupině s Indií, bude váš útočník Júsuf volný.

„S bahrajnským trenérem Mirkem Soukupem jsem kamarád a byl jsem tam na pracovní dovolené, znám všechny kluky z realizáku. Fandím jim a přeju, ať vyhrají každý zápas. Na druhou stranu, čím dřív bude Júsuf s námi, tím budu radši. Držím jim palce, aby porazili Indii a postoupili do osmifinále, ale jako trenérovi mi vůbec nebude vadit, když Júsuf přijede dřív a ještě s námi něco stihne před ligou odtrénovat.“