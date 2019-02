Strach o plzeňského Hejdu. Spadl spánkem na zem, popsal spoluhráč | iSport.cz

Hejda s Takácsem jsou tvrdí, statní hráči, do soubojů chodí za každých okolností naplno. Jenže ten sobotní v Mladé Boleslavi dopadl špatně. Rána, když se oba hráči ve výskoku srazili hlavami, byla slyšet přes celý stadion. Ani jeden nemohl pokračovat, otřesený Hejda navíc opouštěl trávník na nosítkách a mířil rovnou do nemocnice.

"Měl jsem to přímo před sebou. Bylo to hodně ošklivé. Šlo o tvrdý souboj, Lukyn ještě spadl spánkem na zem, bylo to hodně nepříjemné. Člověka až zamrazí," soukal ze sebe Luděk Pernica. Plzeňský stoper musel neočekávaně brzy na hřiště, aby nahradil svého zraněného parťáka. "Člověk musí být vždycky nachystaný a nesmí ho nic překvapit," dodal už profesionálním tónem.

Ošklivá srážka, při které museli z placu oba hráči, zatřásla i boleslavskou stranou. „Bylo to hodně nepříjemné. Dobrých pět minut mi trvalo, než jsem se dostal hlavou do zápasu,“ přiznal zkušený záložník Marek Matějovský. „Věřím, že oba kluci budou brzy fit a nebude to nic vážného.“

Lukáš Hejda takřka jistě vynechá čtvrteční duel Evropské ligy s Dinamem Záhřeb, v Plzni ale doufají, že o svého důležitého člena základní sestavy nepřijdou na delší dobu. "Zůstává v nemocniční léčbě. Má otřes mozku a uvidí se, co bude dál. Ale nemyslím, že by to mělo být dlouhodobější zranění. Myslím, že nám to nenarušilo nic. Přišel tam Pernica, který v podzimní části odehrál spoustu utkání," konstatoval po utkání plzeňský kouč Pavel Vrba, na němž bylo vidět velké zklamání. Nejen ze zranění svého hráče, ale i z remízového výsledku 1:1, kterým si obhájce titulu hned na začátku jara zkomplikoval situaci.

Nepříjemné zranění prožíval i šéf mladoboleslavské střídačky Jozef Weber. „Byl to velmi ošklivý moment. Přiznám se, že na chvilku to se mnou zamávalo. Lukáše Hejdu jsem vedl v Jablonci. Známe se. Snad bude v pořádku. Obdivuji hráče, že za dvě minuty se zase dostali do zápasu a přestali na ten nepříjemný moment myslet,“ přiznal kouč Středočechů.

Hejda má velkou smůlu. Po delší době se mu vyhnula zranění v přípravě, kterou absolvoval celou a naplno s týmem. Jenže v momentě, kdy vyběhl k prvnímu soutěžnímu utkání, přišel těžký direkt. V Plzni věří, že se co nejrychleji oklepe a nebude to pro něj mít žádné větší následky.