Stoper Jeřábek po přeřazení do béčka Teplic: Nechápu pohled, co tu zaznívá | iSport.cz

Za půl roku mu vyprší smlouva, novou však podepsat nechce. Proto byl stoper Michal Jeřábek, přeřazen dle tuzemských zvyklostí do teplického béčka. „Obecně mě mrzí vnímání: Neprodlouží, tak se nehodí. Nechce u nás hrát, není motivace, asi by vypouštěl. Tak žádný normální profík sportovec nepřemýšlí,“ uvedl 26letý obránce na Twitteru.

Do Teplic přestoupil Michal Jeřábek v lednu 2016 z pražské Dukly. Od té doby nastoupil v dresu severočeského celku do 99 utkání, z toho 90 ligových, a nastřílel osm branek.

V úvodu aktuálního ročníku nastupoval pravidelně, během deseti kol nehrál pouze proti Liberci (1:1), jinak absolvoval kompletní minutáž. Pak ale přišlo zranění kolene a v druhé polovině podzimu už nastoupil jen v domácím zápase s Baníkem (1:1). V posledních třech duelech v teplické sestavě opět chyběl.

Jeřábkovi po sezoně vyprší smlouva a 26letý stoper se rozhodl ji se „skláři“ neprodloužit, načež byl přeřazen do B-týmu. „Půl roku jsme mu nabízeli prodloužení smlouvy a dohadovali jsme se s ním. Ve finále nám řekl, že neprodlouží, chtěl by zkusit zahraniční. Pro mě jako trenéra je to uzavřená kapitola. Končí. Od ledna začne s B-týmem," řekl po skončení podzimní části sezony teplický kouč Stanislav Hejkal.

„Rozhodnutí Teplic respektuji, v lize jsem tam odehrál stabilně čtyři sezony a bylo mi v nich dobře,“ uvedl na svém Twitteru, kde se vyjádřil i k tomu, proč neprodloužil kontrakt: „Není to z donucení ani kvůli penězům. Mám i jiné hodnoty a cítím, že mě další angažmá může něco naučit. Jsem otevřený novým příležitostem, ale na nic netlačím.“

Teplického obránce mrzí nejen přeřazení do rezervního týmu, ale celkově to, jak je s hráči zacházenou, jsou-li odhodlaní k změně působiště a neprodlouží se stávajícím zaměstnavatelem smlouvu. „Obecně mě mrzí vnímání – neprodlouží, tak se nehodí. Nechce u nás hrát, není motivace, asi by vypouštěl. Tak žádný normální profík a sportovec nepřemýšlí,“ ohradil se Jeřábek a přirovnal situaci k hokeji, kde podle něj hráči rovněž nastoupí v play off proti klubům, o nichž vědí, že tam budou hrát a nikdo to neřeší.

„Je na klubu, jestli mě nechá hrát. Já připravený budu. Teď je to na Teplicích, které mě zaměstnávají. Každý tu hrajeme o svou budoucnost a podle pravidel smluv, ke kterým se zavazujeme (jako každý pracující),“ dodal teplický bek.