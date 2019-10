Jílek chválil Kozáka i Trávníka: Satisfakce pro mě? Ne, pro Libora! | iSport.cz

Berete tři góly Kozáka jako takovou osobní satisfakci za to, jak jste ho od začátku sezony bránil?

„Nemyslím si, že je to nějaká satisfakce pro mě, prvně je to satisfakce pro samotného Libora. Všichni vidíme, co tomu dává a jakým způsobem se mu v předešlých zápasech nedařilo. Pevně doufám, že hattrick bude ten pravý impulz pro něj i pro tým celkově. Věřím, že v tom bude pokračovat, bylo by to zapotřebí. Jsem za jeho góly strašně rád. Samozřejmě na druhou stranu si uvědomuji, že to nemůže být otázka jen jednoho zápasu a je potřeba, aby tento výkon potvrdil i v dalších zápasech.“

Co rozhodlo pro nasazení Kozáka na úkor Benjamina Tetteha?

„Nejzásadnější věcí bylo, že vždy uvažujeme nad možným průběhem zápasu. Předpoklad, že Karvinou dostaneme pod tlak a že bude do vápna chodit hodně míčů z křídelních prostor, byl velký. I když se nám to v první půli nedařilo. V orientaci a výběru místa je před Tettehem o kousek dál a dokáže si míč trochu lépe najít.“

Byla motivace i to, že to na papíře bylo jednodušší utkání a Kozák se mohl snáz střelecky chytit?

„Papírové prognózy jsou vždy ošidné. Přeci jen Karviná doma neprohrála se Slavií a v Plzni prohrála jen o gól. Celkově její venkovní zápasy snášejí slušná kritéria. Z tohoto pohledu jsme to tedy nebrali. Skutečně jsme reagovali spíše na herní vývoj zápasu. Ruku v ruce s tím šlo i nasazení Adama Hložka na levou stranu.“

V první půli váš výkon vypadal trochu ospale. Zvýšil jste o půli hlas?

„Není jednoduché říct, čím to bylo. Podle mě jsme byli moc opatrní a chybělo nám více sebevědomí, ale i rychlost a aktivita. Byli jsme málo odvážní. Druhý faktor toho mohl být fakt, že nám dopoledne vypadl ze sestavy Semih Kaya. Nasazení Dávida Hancka nebylo jednoduché, ani pro něj samotného se s tím vyrovnat. Možná i proto byla naše hra neurovnaná.“

Jak jste byl spokojený se souhrou stoperů Hancko - Lischka? A jak jste byl spokojený s tím, jak se oklepal ze svého zaváhání v Plzni?

„Lischka se z toho oklepal už v Plzni a dohrál už tam zápas v pohodě. Byla to jediná, i když zásadní chyba. S Hanckem spolupracovali dobře, až na jednu situaci, kdy chtěl Hancko hrát konstruktivně a byl z toho brejk. To už si ani neumím představit, když bychom z toho měli inkasovat. Jinak jsem trochu viděl limitu v tom, že se David trochu bál hrát pravou nohou. Nechtěl udělat chybu nebo nakopnout míč do nepřipraveného prostoru.“

Byl výkon Michala Trávníka potvrzením, že začíná hledat pohodu?

„Řekl bych, že pro mě byl středobodem a důležitým článkem naší hry. Byl motor útočných akcí. Měl velký akční rádius, byl na tom dobře pohybově a velmi dobře točil hru. Odehrál svůj nejlepší zápas a taková očekávání na něho máme. Doufám, že na to bude schopný navázat.“

Splnil Martin Graiciar to, co jste si od něj slibovali?

„Je to hráč bojovnějšího charakteru. Chtěli jsme tuto změnu udělat. Adam Hložek byl několik zápasů na pravé straně přikrytý a i proto nebyl tak výrazný. Chtěli jsme mu trochu ulevit pozicí z leva, kdy jeho úkol byl, dostávat se více do středu hřiště, aby to měl po své pravé noze. Do pravé strany jsme chtěli dostat typicky lajnového hráče. Aby byl aktivní, nepříjemný v presingu a bude mít i dobrý pohyb za obranu. To se splnilo. Možná nebyl tak výrazný, jak bychom očekávali, ale byl to jeho první ostrý zápas takto od začátku.“

Jak to vypadá s Matějem Pulkrabem a Václavem Drchalem?

„U Drchala budou ještě potřeba tak dva měsíce. Sice už je v individuálním tréninku, ale probíhá u něj takový první náročnější rehabilitační blok. Co se týče Pulkraba, tak ten je návratu blízko. Většinu tréninkových jednotek absolvuje s týmem. Poslední věc, aby byl připravený, je jen dotažení rychlých změn směru. Myslím, že během reprezentační pauzy bude prostor, abychom ho posunuli a byl připravený případné po pauze do plného vytížení.“