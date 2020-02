Jiráčka okouzlil Zlín: Máme tu klídek. Zlo v kabině? Voda se vyčistila | iSport.cz

Dostává se do finální fáze své plodné kariéry. Udržuje si pověst absolutního profíka, který na sobě dře a z principu nejde proti trenérovi. Ať už má nad sebou Bílka, Petrželu, Pivarníka či nyní téměř vrstevníka Kameníka. Když mu je při běhání zle, vzpomene si na angažmá v Hamburku a obávaného Felixe Magatha. „Co se týká tréninků, byl to nejdrsnější trenér, jakého jsem v kariéře zažil,“ přiznává záložník Petr Jiráček.

Pocházíte z Tuchořic u Sokolova, hrál jste v Německu, v Plzni a v Praze. Přesto jste se ukotvil s rodinou na druhém konci republiky. Proč?

„Hned po příchodu do Zlína jsem říkal, že se nám tady hodně líbí. Nakonec jsme si tady pořídili domeček a zůstaneme tu natrvalo. Předtím jsem Zlín vůbec neznal, na Moravu jsem jezdil jen na návštěvy vinných sklípků.“ (úsměv)

Úplně nerozumím, čím vás region tak okouzlil. Je něčím speciální?

„Ono to bývá tak, že lidé, kteří mají něco přímo pod rukama, to nevidí. My jsme toho s rodinou procestovali celkem dost. Líbí se nám ta oblast, lidé jsou v pohodě. Pořád je co dělat. S manželkou máme rádi klídek. Když se můžeme usadit někde stranou a není o nás vidět ani slyšet. To nám Zlín splňuje. Malý roste, bude potřebovat pohodlně dojíždět do školy. I podle toho jsme vybírali. Už po prvním roce jsme přemýšleli, kde se vlastně usadíme. Trošku jsme měli obavy, co na to řeknou naše rodiny. Sokolov je na druhé straně republiky. Ale příbuzní to vzali úplně v pohodě.“

Vyzkoušejte iSport Premium. Nyní na 30 dní ZDARMA exkluzivně v mobilní aplikaci iSport. Více ZDE >>

Na kopci ve čtvrti Kudlov bydlí několik fotbalistů i extraligových hokejistů. Tvoříte komunitu?

„Slyšel jsem, že se tam teď přistěhovali další. Párkrát jsme se potkali s Očkem (hokejistou Zdeňkem Okálem). Když je přes léto otevřená hospůdka a jde se okolo. (úsměv) Po návratu z Německa jsme si pořizovali nemovitost v Praze. Mysleli jsme si, že zůstaneme tam. Nakonec se to úplně obrátilo. V Praze nás nic nedrží. Nepotřebuju narvaná nákupní centra. Ve Zlíně je tak akorát. Klid, který Zlíňák, co tady vyrůstá od narození, tolik nevnímá.“

Na jaře z vás má být levý halfbek. Berete to?

„Trenér mi něco naznačoval. Je to jedna z alternativ. Nemám problém nastoupit na jakémkoli postu.