Sparta bez gólů: chyběl podhrot i Krejčí. Pivarník o Hložkovi s Kangou | iSport.cz

Žádné body. A především ŽÁDNÉ góly. Nedělní utkání v Olomouci (0:1) bylo razítkem na skutečnost, že Sparta čelí problému, se kterým dosud v sezoně nebojovala. Teda s naprosto tristní koncovkou. Letenští neskórovali už ve třech ligových duelech za sebou. To se jim mimochodem naposledy stalo před 37 lety. Kde hledat příčiny současného ofenzivního zmaru? V prémiové části článku najdete i rozhovor s trenérem Romanem Pivarníkem.

Na podzim bylo ještě z pohledu produktivity všechno v pořádku. Sparta ve 20 utkáních první části sezony nasázela 39 branek. Kolikrát to byla právě potentní ofenziva, která uchránila strádající klub od ještě větších průšvihů. S příchodem jara ale Pražany údernost opustila.

Neprosadili se v úvodním střetu s Libercem, nedokázali to ani předevčírem v Olomouci. „Hledat jeden generální důvod a jasný argument, proč to tak je, není jednoduché. Určitě je to otázka psychiky, hráči viditelně nejsou v pohodě,“ míní trenér a expert deníku Sport Miroslav Koubek.

Zatímco proti Slovanu si Letenští pořádné příležitosti pomalu ani nevytvořili, na Andrově stadionu už to byl jiný příběh. Sparta měla šancí několik, na venkovní duel určitě dostatek. Žádnou ovšem nevyužila, zcela vniveč tak vyznělo to, že herně vypadala pod novým trenérem Václavem Kotalem viditelně lépe.

