Bývalý ligový rozhodčí Václav Krondl popisuje, co by se mělo stát v nové éře po Romanu Berbrovi • Barbora Reichová / Sport

Bývalý ligový rozhodčí Václav Krondl popisuje, co by se mělo stát v nové éře po Romanu Berbrovi • Mazáč Pavel / Sport

Bývalý ligový rozhodčí Václav Krondl popisuje, co by se mělo stát v nové éře po Romanu Berbrovi • Pavel Mazáč / Sport

Bývalý ligový rozhodčí Václav Krondl popisuje, co by se mělo stát v nové éře po Romanu Berbrovi • Barbora Reichová / Sport

Nové tváře na listinu, kompletní změnu systému a opravdu profesionální vedení. To podle Václava Krondla nutně potřebuje otřesený cech českých ligových rozhodčích. Bývalí elitní sudí, který řídil finále PVP, zápasy Ligy mistrů či utkání na EURO a později působil v Listkiewiczově komisi rozhodčích, si v rozhovoru pro deník Sport nebere servítky. „To, co se tu dělo, byla jízda do pekel,“ říká o Berbrově éře. A čím Chovancova a Wilczekova parta devastovala prostředí? Kteří sudí na ligu nestačí? Co říká na poslední hrubé chyby? A co by radil novému šéfovi komise rozhodčích, Portugalci Mělo Pereirovi, jehož dobře zná?

V předvánočních kolech FORTUNA:LIGY se opět často mluvilo o rozhodčích. Která z jejich chyb vás nadzvedla coby bývalého elitního sudího i člena komise rozhodčích nejvíc?

„Začnu od posledního podzimního kola, kde mě zajímala zejména dvě utkání: Sparta - Liberec a Plzeň - Slavia. Utkání na Letné bylo instruktáží pro všechny rozhodčí v Česku, jak sudí nemá řídit zápas. Výkon Emanuela Marka byl katastrofální. V prvním poločase dvakrát nesmyslně nařídil pokutové kopy a ve druhém, pod dojmem uvědomění si zásadních pochybení, už chvílemi utkání vůbec nezvládal.“

A pokud jde o utkání Plzně se Slavií…

„To poznamenala hrubá chyba z prvního poločasu, kdy mezinárodní rozhodčí Pechanec nenajde dostatek kuráže, aby za taxativní přestupek, jenž registruje ze zhruba pěti metrů, vyloučil domácího Buchu. Vše bylo zjevně ovlivněno i špatnou aplikací VARu ze strany tohoto rozhodčího. Pokud vás hráč Plzně postaví svým chováním do tak jasné situace, rozhodčí nemá na výběr. Pechanec ale již po několikáté prokázal, že není osobnost. V minulých sezonách například při dobře odřízeném utkání na Spartě s Plzní po nařízení evidentního pokutového kopu i uznání regulérní branky přeruší hru a přezkoumává svá rozhodnutí VARem. Tento postup ale dle mého soudu odporuje duchu Pravidla 5. Snižuje tím navíc sám svoji autoritu. Přitom Chovancova komise Pechance před dvěma roky zařadila na mezinárodní listinu FIFA místo Radka Příhody. Bylo to špatné a unáhlené rozhodnutí v neprospěch fotbalu.“

Čím si obecně velké množství chyb rozhodčích ve F:L vysvětlujete? Neumějí pískat nebo při zápasech spekulují?

„Do vývoje rozhodcovství zasahuje řada objektivních příčin, které tomuto řemeslu nepomáhají. Například kariéry rozhodčích nyní začínají často už kolem patnácti let, což je špatně.“

Proč?

„Jsou to pak příliš mladí sudí bez hráčských fotbalových zkušeností. Navíc bez věkového odstupu. Dříve často teprve po ukončení fotbalové kariéry se bývalí hráči stávali rozhodčími. Tyto urychlené postupy do vyšších soutěží bez dostatku zkušeností i pokory pak vedou například k tomu, že rozhodčí často nejsou schopni zvládnout na hřišti problémové hráče, kteří k fotbalu patří. A další špatná věc? Pokud sudí v minulých letech nacházeli „zastání“ a podporu při kupení evidentních chyb takzvaně z „vyšších míst“, pak to byla jízda přímo do pekel. Díky tomu se naše rozhodcovství dostalo tam, kde je.“

K čemu protekční promíjení chyb vede?

„K nezdravému uspokojení mladých sudích. Ke špatné přípravě na utkání, která začíná studiem hry mužstev, jejichž zápas bude sudí rozhodovat. Dál k nedostatečné znalosti pravidel, k malému citu pro hru… V letech 2016 – 2018 jsem byl nejméně populárním členem komise rozhodčích právě proto, že jsem po zkušenostech ze zhruba 250 mezinárodních utkání vytýkal na seminářích rozhodčím i delegátům zásadní přehmaty. Umění není vytknout pokutový kop nebo nevyloučení hráče, ale vysvětlit rozhodčím, co bylo příčinou jejich pochybení. Zastával jsem vždy filozofii, kterou jsem mimochodem získal v době svého působení aktivního rozhodčího na listinách FIFA a UEFA, že pouze z chyb a jejich neopakováním je možné se poučit a výkonnostně růst.“

Chovancova komise se sudími takto nepracovala?

„Ano, je to pravděpodobné. Pak je jednoduché, aby došlo k uspokojení samotných rozhodčích, neboť i oni v praxi po utkáních, seminářích ihned poznají „s kým mají tu čest“. A ve finále je úplně jedno, zda chce někdo chyby tolerovat schválně či jen profesně není schopen je rozpoznat... Oboje je pro vývoj rozhodčích devastující. Zkušenosti nemůžete ničím nahradit, navíc zjistíte, že vše je na UEFA a FIFA vymyšlené. A víte, co mě ještě zarazilo?“

Ty, kteří slepě poslouchali, přeci nepředěláte

Povídejte…

„Komise rozhodčích, která řídila v posledním období naše sudí, ve svých řadách neměla mezinárodního hlavního rozhodčího. Patrně neměla ani člena s praxí z programu UEFA „Talent-mentor“. Nevím také, kolikrát se členové komise zúčastnili školení UEFA a FIFA, či zda pravidelně navštěvovali semináře rozhodčích v jiných státech. Co mohl pan Chovanec našim mezinárodním rozhodčím či nováčkům poradit? Nyní také z informací, které se dostaly na veřejnost, jednoznačně vyplynulo, že jeho komise rozhodčích nebyla „tak svobodná“, jak by být měla. Pokud mezinárodní rozhodčí snad dokonce respektovali přání Romana Berbra při komunikaci s klubovými funkcionáři, pak nejsou osobnostmi. A můžeme se jen domnívat, proč tak konali.“

Narážíte na kauzu, která fotbalem během podzimu otřásla a opět se vážně dotkla i rozhodčích a jejich ovlivňování ze strany Romana Berbra a jeho lidí. Do jaké míry tu bývalý místopředseda FAČR rozhodcovskou profesi odborně i lidsky zdevastoval?

„Fotbal i na poli rozhodčích musí začít s novými lidmi. Ty, kteří slepě poslouchali, přeci nepředěláte. Podívejte se do okresů jak nyní řada „Berbrových lidí“ lítá, agituje, slibuje a vyhrožuje zbytku slušných lidí, kteří touží po změně. Každý by měl pochopit, že etika a porušování zákonů nemohou ustoupit rozhodcovské kvalifikaci Romana Berbra. Řada opatření FAČR mi v tomto ohledu připadá „nešťastných“.

Co tím myslíte? Buďte konkrétní, prosím.

„Podívejte se, já jsem civilním povoláním advokát. A to bych se měl spojit prioritně s policií, státním zastupitelstvím, abych hlídal svůj pracovní sekretariát advokátní kanceláře, aby mi nezpronevěřil finanční hotovost z pokladny? A mám zřídit orgán nezávislého ombudsmana, abych sám neporušoval zákony? A pokud je porušuji, pomůže mi vytvoření několikaletého plánu vybudovat si image v advokacii? Myslím, že ne. Jenomže přesně takovou cestou se vydává FAČR v době, kdy se fotbal topí…“

Po propuknutí aféry kolem Romana Berbra se minulá komise v čele s Jozefem Chovancem a Martinem Wilczekem rozprášila. Současný stav rozhodčích je ale přece hodně i jejich vizitkou…

„Už na semináři v Portugalsku v posledním půlroce Listkiewiczovy komise avizoval Martin Wilczek, patrně pod vlivem příslibu Romana Berbra, že konec této naší komise se blíží. Bohužel měl pravdu. A třeba Petr Mlsna, který měl obrovský respekt všech rozhodčích, se už s ohledem na výkon předsedy ÚHOSU v Brně, do fotbalu jen tak nevrátí. Jozef Chovanec pak prostě neměl kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. Zbytečně zahazardoval se svým jménem a jsem přesvědčen o tom, že ani svazové auto, mobil či měsíční odměna mu za to nestály. Vedle něj pak měl pochopitelně za devastaci rozhodcovského stavu zodpovědnost především místopředseda komise Martin Wilczek. Ten mohl jako bývalý mezinárodní asistent mající zkušenosti ze své aktivní činnosti učinit nekalému jednání a porušování zákonů přítrž.“

A rozhodně to neudělal, naopak se stal Berbrovým nohsledem. Do čela komise rozhodčích tak nyní přichází z UEFA v roli zachránce Portugalec Melo Pereira. Vy ho dobře znáte. Jaký to je člověk a odborník?

„Známe se řadu let z TOP skupiny rozhodčích při UEFA. Melo je rozhodně odborník a bývalý velmi zkušený mezinárodní sudí. Již v roce 1998 byl nominován na mistrovství světa a prošel řadou dalších prestižních mezinárodních soutěží. Vykonával také předsedu komise rozhodčích v Portugalsku v době, kdy jsem se aktivně účastnil programu UEFA „Talent-mentor“ v letech 2011–2012. Tehdy jsem měl na starosti i jeho portugalského kolegu a do hloubky jsme měli možnost mluvit o problémech rozhodcovství. Portugalsko je i díky němu v řadě věcí kolem školení rozhodčích i jejich asistentů před Českem.“

VAR nejlépe vedl Roman Hrubeš

Pereira přichází fakticky jako krizový manažer. Na co se podle vás zaměří v první řadě a dokáže podle vás kolem rozhodčích nastavit jiné profesionálnější fungování?

„Naši rozhodčí to nemusí mít jednoduché…“

Proč myslíte?

„Bude totiž české rozhodčí logicky srovnávat s těmi evropskými. Podobně to mám i já díky tomu, že jsem byl 18 let v roli mezinárodního delegáta UEFA. A toto srovnání pro české sudí nebude vždy lichotivé. Melo je sice skromný člověk, ale ze své pozice nemá na druhou stranu žádný důvod omlouvat zásadní chyby rozhodčích. Zkušenosti z mezinárodní scény mu navíc rychle umožní rozpoznat kvalitu. Ale na druhou stranu nemůžete očekávat, že přijde a první co udělá, bude to, že vyřadí z listiny rozhodčí, které nezná. Neviděl je v akci, neví, zda jsou namočeni v korupční aféře, neví, jakou mají výkonnost.“

Co byste mu poradil, aby udělal jako první kroky?

„Rozhodně bych se pokusil kontaktovat v Česku osobnosti, které prostředí do hloubky znají a mohou ho objektivně a nezávisle uvést do problému.“

Jeho komise stále není kompletní. Diskutuje se o tom, kdo ji ještě doplní a padá i vaše jméno či jméno Radka Příhody. Láká vás osobně návrat do komise?

„Problémem Melo Pereiry je jeho časově omezená půlroční stáž daná mandátem UEFA. Využít by měl poznatků i zkušeností sekretáře Listkiewiczovi komise Emila Ubiase. UEFA si ho „vytáhla“ do své kvóty deseti procent delegátů poté, co ho FAČR před dvěma lety nezařadil na národní listinu pro možnost výběru UEFA a FIFA na její listiny. A Ubias při svých schopnostech běžně vykonává delegáta v utkáních Ligy mistrů a získává cenné zkušenosti. Přehled o rozhodčích pak má nesporně Radek Příhoda, bývalý zkušený ligový a mezinárodní rozhodčí s dobrým morálním kreditem. Antonín Kordula z moravské části republiky si pak zachoval nejen tvář, ale je i dostatečnou zárukou rozpoznání kvality u asistentů rozhodčích. A stále jsem přesvědčen o tom, že VAR nejlépe vedl Roman Hrubeš.“

Nemluvíte o sobě…

„Pokud jde o mě, pokouším se kandidovat v nejnižších patrech fotbalu na předsedu KFS Karlovarského kraje místo pana Votíka. Nechci však pracovat pod stávajícími členy Výkonného výboru FAČR. Ti mě lidsky neskutečně zklamali. Fotbal pro mě není příležitostí přivýdělku, ale srdeční záležitostí. Dvacet pět let jsem byl rozhodčím, osmnáct let mezinárodním delegátem, fotbal miluji. A tuhle lásku mě tito lidé z FAČR pět let před fotbalovým důchodem na FIFA a UEFA vzali. Abych byl přesnější - dali za pravdu listině sestavené Chovancovou a Wilczekovou komisí! Bez ohledu na to, co jsem pro fotbalovou reprezentaci i kluby hrající Evropské poháry, udělal.“

Ukazuje se nutnost rozdělení rozhodčích

Chápu, že tohle vás ranilo. Ale zpět k otázce – zajímá vás návrat do komise rozhodčích?

„Bude-li o mé zkušenosti nová komise rozhodčích stát – a nemyslím tu stávající provizorní - pak jsem připraven na dva tři roky pomoci.“

Rozhodčí dostali díky Berbrově kauze další obrovskou ťafku, jejich důvěryhodnost je u veřejnosti opět blízko nuly. Dá se vůbec zvednout? A jak dlouho to může trvat?

„Nebude to jednoduché. Nejdříve přirozeně FAČR vyškrtl z listin rozhodčích lidi zapletené do kauzy kolem korupce. Ale ani sudí, kteří se objeví v odposleších s projevy deformace pravidel fair-play, nemohou zůstat na listině. A pak je potřeba vyhodnotit, zda sudí jako například Emanuel Marek jsou přínosem pro řízení profifotbalu. A čas ukázal, že ani další noví rozhodčí jako je kolega Alexandr Denev či Petr Hocek na tyto soutěže výkonnostně nedosáhli. Šanci musí dostat noví rozhodčí z Moravy, kteří přijdou z MSFL.“

Máte pravdu, že nominace některých sudích v posledních kolech postrádaly logiku. Na Letné fatálně chybující Denev je v dalším zápase na stejném místě jako VAR, superemotivní bitvu Sparta – Liberec píská slabý Emanuel Marek. Co si o tom myslíte?

„Ukazuje se, že 35 hlavních rozhodčích a 46 asistentů na špičkové úrovni neodpovídá realitě. Je třeba vsadit na kvalitu a k monitorům VAR posadit třeba i bývalé kvalitní rozhodčí, nikoliv pouze ty aktivní. Jinak v lize bohužel není vyrovnaná špička vedená Mirkem Zelinkou. Ukazuje se také nutnost rozdělení rozhodčích do dvou skupin pro každou z profesionálních soutěží. Stejně tak by podobný krok měl být proveden u asistentů či delegátů. Mít prostě zvlášť sudí i delegáty pro první a druhou ligu s tím, že dostat se mezi tu absolutní elitu, je ta nejvyšší motivace pro ty nejlepší z nejlepších.“

Je ale podle vás v současnosti v Česku dost kvalitních sudích? Neměla by si nová komise alespoň na nějaký čas pomoci i posilami ze zahraničí?

„Tento dotaz je správný, ale předčasný. Ví snad někdo, kolik rozhodčích bude zapleteno v korupční kauze? Navíc nic nebrání tomu již na jaře 2021 dát příležitost některým rozhodčím z nejvyšší moravské soutěže, aby prokázali svoji kvalitu ve Fortuna národní lize či ke konci Fortuna ligy v některých utkáních, která by neměla být až tak dramatická. Osobně jsem nikdy nebyl pro posily ze zahraničí. Zahraniční rozhodčí zápas odpíská - dobře či méně kvalitně - a odjede. Jeho týmu navíc musíte zajistit ubytování, doprovod, stravování a odměnu za práci. Navíc je to jasný signál srážející sebevědomí našich rozhodčích, že nemáme kvalitu…“

Takže spíše jste pro to zvládnout situaci z domácích zdrojů?

„Ano, pokud to jen trochu půjde.“

Chtějí podle vás nyní většinově kluby ve Fortuna lize opravdu nezávislou a silnou komisi rozhodčích?

„Ta otázka je „záludná“ v tom, že by většinově kluby v obou profesionálních soutěžích neměly zasahovat do práce nezávisle komise rozhodčích složené z odborníků. Komise rozhodčích může vůči klubům mít jediné přání - a to, aby získala důvěru. Nově sestavená komise se však ani s ní nenarodí. Komunikaci s kluby, s LFA i médii se není třeba vyhýbat. Protože v posledních letech jsme se často dostali do situace, kdy řada bývalých hráčů, trenérů či komentátorů dokáže pregnantně citem (sice ne pravidlově) popsat chyby rozhodčích a odezva odborné komise z FAČR často není tak výstižná. Vystoupení pana Tvrdíka v pořadu „Dohráno plus“ nastínilo řadu myšlenek. Například tu, že profesionální fotbal nemůže mít sudí řízené dobrovolníky. Práci členů komise rozhodčích je prostě třeba odpovídajícím způsobem zaplatit s nevypověditelným mandátem na období dvou až tří let.“

Proč na tak dlouho?

„Protože je třeba s nástupem nového výkonného výboru provést v případě rozhodčích profesionálních soutěží zásadní systémové změny, což potřebuje čas. Navíc stávající provizorium obsazení komise rozhodčích ani nesplňuje předpisy UEFA. I to je důvod příchodu Melo Pereiry do valné hromady. Prostě je třeba nastavit nové prostředí.“

Tak se podle vás podaří nekonečný problém s rozhodčími v Česku vyřešit?

„Je to základní předpoklad. Ale předně rozhodčí budou muset chtít i sami na sobě tvrdě pracovat. To vyžaduje každá profese. Bez toho nemůže dojít ke zlepšení. Rozhodčím se nenarodíte, jen svojí pílí jste schopni se vypracovat, potřebujete kvalitní asistenty, jazykové předpoklady, fotbalové zkušenosti a starat se o své zdraví. A hlavně mít pokoru. Ta dnešním mužům často chybí.“

Václav Krondl Narozen: 5. února 1953 (67 let) Kariéra rozhodčího: 1990–99 odpískal jako hlavní 134 zápasů v české či československé nejvyšší soutěži. 27 zápasů řídil v evropských pohárech včetně finále PVP 1993/94 Arsenal – Parma. Na EURO 1996 řídil zápas Skotsko – Švýcarsko. Funkcionářská kariéra: v letech 2006-2007 šéf komise rozhodčích, v letech 2016-18 člen komise rozhodčích. Dlouholetý delegát UEFA až do roku 2018. Nyní kandiduje na šéfa KFS v Karlových Varech. Osobní život: právník

VAR Alex Denev vysvětluje penalty na Letné: Rozhodl moment přerušení

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Musel Limberský dostat ČK? Havel mohl být dvakrát vyloučen

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Krejčího úlet? Sudí Denev totálně selhal. Měl gól Pardubic platit?