Guľa: Nejlepší plzeňský výkon jara. Máme otevřenou ligu i pohár

Na tohle se vážně dalo koukat. Plzeň v jednom z nejzábavnějších zápasů v ročníku sejmula 2:1 Slovácko a v honičce za pohárovými pozicemi si obstarala do ruky trumfy. „Byl to náš nejlepší výkon na jaře,“ kýval hlavou Adrian Guľa. Viktoria je sice stále na pátém místě, ale na borce z Uherského Hradiště ztrácí už jen dva body, přičemž má zápas k dobru. Je ale dobré podotknout, že jde o mač na Letné…

Líbilo se vám, jakým způsobem jste došli k vítězství?

„Ano, jde o cenné vítězství po kvalitním výkonu. Odehráli jsme velmi solidní první poločas, dostatečně rychlý v přechodu. Kdybychom byli více produktivní, zápas jsme mohli zavřít mnohem dřív. Síla mužstva však roste i s takovými příběhy, kdy dostaneme gól z ojedinělé standardky soupeře. Bylo to nepříjemné. Kluci se však uklidnili, mentálně se posunuli a urvali zápas na naši stranu.“

Šlo o váš nejlepší výkon na jaře?

„Ano, myslím si, že ano.“

Mužstvo zápasem hodně žilo, až trochu neplzeňsky, což doložily výrazné emoce po vítězné brance. Vnímal jste, že tým chápe, jak důležitý zápas hraje?

„Týmovost je podstatná, viděl jsem ji i v Teplicích, když kluci křičeli po gólu. Z druhé strany bychom neměli rozlišovat znak klubu, s kterým máme, co do činění. Je potřeba ke všem přistupovat pokorně, vážit si každého vítězství. Se Slováckem se Plzni delší čas nedaří, možná i to byl stimul, možná i proto jsme byli vždy o půl kroku vpřed. Nicméně s vámi souhlasím, váš poznatek je správný a já z něj mám radost. Možná byly naše emoce umocněné i průběhem zápasu, kdy jsme po dobrém výkonu inkasovali branku v poslední minutě prvního poločasu.“

Adriel Ba Loua vstřelil první gól, další šance zazdil. Budete mu to vyčítat?

„Vstřelil branku, byl nebezpečný, to je pro mě velmi podstatné. V ofenzivě je důležité, aby hráč neustále vyhledával zajímavé situace, byť mnohé z nich nevyjdou. On má na to, aby z takových pozic byl ještě produktivnější a vytvořil větší finální produkt pro mužstvo. Projdeme si to, do šancí se dostává díky své kvalitě i kvalitě mužstva. Zase nemůžeme očekávat, že desetkrát uteče a dá deset branek. Ovšem týmu může přinést ještě víc.“

Má stejný problém i Milan Havel?

„Musíme mu přiznat úžasnou běžeckou aktivitu, stejně tak rychlostní. Skvěle kooperoval s dalšími hráči na pravé straně. Nebylo náhodou, že tam tolikrát vyplaval, všechno to byly cílené věci. Klidem na míči dokázal vytvářet přečíslení. Každý by chtěl mít takového obránce. Dnes se dostal do situací, které beci zažívají jen sporadicky. Jednou to chtěl řešit z jedničky, pak zase obejitím hráče, střídal řešení. Šlo jen o to, aby přihrávky lépe načasoval. I u něj je rozhodně prostor ke zlepšení. Je ochotný na tom dělat. Jsem přesvědčený, že svoji produktivitu bude zlepšovat. Není to jen o něm, musí se lépe napojit spoluhráči, aby Milana dostali to ještě výhodnější pozice.“

Problémy jste měli v závěrech obou poločasů. Na konci prvního jste inkasovali, na konci druhého Slovácko málem vyrovnalo. Šlo jen o souhru náhod?

„Soupeř má hru postavenou na dlouhých autech, snažil se nás přečíslit v pokutovém území. V první poločase to byla rána, byl snad poprvé v naší ofenzivní třetině. V závěru jsme to nechtěli zažít znovu, možná to mužstvo trochu stresovalo. Celkově jsme ale byli lepší a zaslouženě vyhráli.“

Výstup na pohárové příčky ve FORTUNA:LIZE máte po skolení Slovácka ve svých rukou. Jak složité bude to opravdu dokázat?

„Pro nás je důležité nekalkulovat a hrát každý zápas v maximálním nasazení a maximálně možné kvalitě. Stále máme před sebou dvě výzvy. Ligovou a pohárovou. Oboje je dobře otevřené.“

