Ředitel Karviné: Přijde velká obměna. Nevím, proč sem hráči nechtějí

Po šesti letech se MFK Karviná loučí s FORTUNA:LIGOU. Čeká ji třesk. Obměna kádru, noví trenéři. Podle sportovního ředitele Lubomíra Vlka by ambice měly být postupové. „Nejradši bych byl, kdybychom poskládali zdravé mužstvo, které by se hned popralo o postup. Je to spojeno s mnoha aspekty, které musíme vyřešit. Ekonomika, kádr, to jsou spojité nádoby.“

Doma vyhráli jediné utkání za celou sezonu! Za šest roků mezi elitou se u týmu vystřídalo devět trenérů, výsledkově nejlepší umístění předvedli Karvinští hned při premiéře (2016/17), kdy skončili desátí. Pak už to byl jen boj o udržení. Tentokrát marný. „Čeká nás velká obměna kádru,“ říká Lubomír Vlk.

Když se ohlédnete za šest let v lize, co jste neudělali dobře?

(hořký úsměv) „Taky jsem nad tím přemýšlel. Ohledně této sezony bychom toho udělali spoustu jinak. Když se ohlédnu, nejenom za šest let, vždycky byste mohl udělat něco líp. To stoprocentně.“

Vyčítáno vám bývá časté točení trenérů, to se pak těžko buduje nějaká koncepce nebo vize. Berete to jako věc, která by se měla ustálit?

„Taky bychom chtěli, aby tady byl jeden trenér tři a půl roku. Souhlasím, chtěli bychom, aby přišel kouč, který by tady vydržel co nejdéle.“

Proč tomu tak je? Jste netrpěliví?

„Je to vždy aktuální rozhodnutí v daném čase. Nespekuloval bych, v čem to. Je to rozhodnutí vedení a to chtělo v daný moment udělat pro klub to nejlepší.“

Proč nebude pokračovat trenér Bohumil Páník? Nechtěl, nebo jste nebyli spokojeni?

„Jelikož se spadlo, vedení se rozhodlo, že pokračovat nebudeme. A zkusíme jít jinou cestou. Pracujeme intenzivně na tom, abychom jména nových trenérů měli v co nejkratším termínu.“

Jak se změní kádr?

„Konkrétní nebudu, ale v globálu – bude tady velká obměna kádru. Absolutně největší za celou dobu, co jsem já v Karviné. Má to tři důvody. Některým hráčům končí smlouvy, někteří měli smlouvy jen na ligu a s některými se budeme loučit i z toho důvodu, že je pro druhou ligu nebudeme angažovat. Jména, ani počty, teď ale konkrétně říkat nebudu. Pracujeme na tom.“

Kapitán Michal Papadopulos už vám řekl, jestli bude dál hrát? Jaká je jeho budoucnost?

„S Michalem jsme mluvili v průběhu jara několikrát, o jeho služby máme dál eminentní zájem. Řekl nám, že momentálně má v hlavě, že bude končit. Ale dali jsme si nějaký čas, kdy se rozhodne definitivně. V tuto chvíli spíš přemýšlí, že by se věnoval fotbalové činnosti mimo hráčskou roli.“

V Karviné?

„Michalovi jsme kromě toho, že by tady ještě hrál, nabídli i zapojení mimo hřiště.“

Velký zájem je o Eduarda Santose, který dohrával sezonu v Plzni. Jak to s ním vypadá?

„Eduardo je náš hráč, má dlouhodobou smlouvu a můžu potvrdit, že je o něho opravdu eminentní zájem z několika klubů z Česka i zahraničí. Určitě ho nebudeme pouštět zadarmo.“

Je takových hráčů víc?

„Až takovým způsobem ne. Jsou náznaky o jednoho až dva hráče (Šehič – Baník, Zorvan – Olomouc), ale konkrétní věci, co by ležely na stole, to nejsou.“

Skvělé výsledky má vaše mládež, budete chtít víc pracovat s odchovanci?

„Chtěli bychom jít i touto cestou. Už teď jdou do přípravy někteří z kluků, co hráli v dorostu dobře celou sezonu. Jsou to spojité nádoby, všechno musí sedět. Byl bych pro, aby se poskládal takový mančaft, aby se hned hrálo o postup. Aby to bylo vyvážené s mladíky a osou zkušených hráčů. Bez cizinců se v Karviné neobejdeme, ale měla by to být rozumná míra. Chce to dobrý mix.“

Proč se českým hráčům do Karviné nechce?

„Koho všeho my v létě s Jožkou Weberem oslovili!? A nic. Já odpověď neznám, asi je to pro ně daleko. Prostě řekli, že sem nechtějí. Nevím, z jakých důvodů.“

Bude se po sestupu znovu navazovat větší spolupráce s Baníkem Ostrava?

„Určitě bychom byli rádi. Říkal jsem to už několikrát, pokud bude Baník silný a bude produkovat dobré fotbalisty, mohou z toho některé kluby žít. A myslím, že Karviná se přímo nabízí. Mluvím za sebe, ale doufám, že na nějaké fázi bude spolupráce fungovat. Vidím, že Baník má spoustu mladých kluků, kteří by druhou ligu mohli hrát. Takže ano, to si dokážu představit. I hráče, kteří by tady mohli být a hrát druhou ligu v Karviné.“