Číslo 19 žije! Brněnský supertalent Ševčík podruhé ovládl iSport Index

Kdekdo ho před sezonou coby nováčka odepisoval. Chyba! Brno válí a po devíti kolech je šesté, což by po základní části znamenalo vstupenku do skupiny o titul. Největší eso fotbalové Zbrojovky se jmenuje Michal Ševčík. Patřil k důležitým postavám postupového tažení ve druhé lize a září i o patro výš.

V osmi zápasech stihl pět gólů plus dvě asistence, což ho řadí mezi čtyři nejproduktivnější hráče ligy, a podle informací deníku Sport a iSport.cz má Sparta už podchycený jeho budoucí přesun na Letnou. Otázkou pouze je, kdy k němu dojde. Velmi pravděpodobně po konci aktuální sezony.

Dvacetiletý záložník má od začátku ročníku konstantní formu, kterou ukázal i v sobotu proti Teplicím. Byl u obou gólů Brna: první po jeho chytré nahrávce vstřelil Wale Musa Alli, pod druhý se podepsal sám. A to mu ještě jednu tutovku vyrazil brankář Filip Mucha…

Není překvapení, že Ševčík podruhé v sezoně ovládl iSport Index celého kola (poprvé se mu to povedlo po třetím kole), dostal se na hodnotu 8,61. Nechal za sebou i dva borce z mistrovské Plzně, která v nedělním šlágru přejela Slavii: Jhona Mosqueru (8,52) a Lukáše Kalvacha (8,49). Ševčík bodoval v metrice střel (4,17), v přihrávkách (2,89) či driblincích (1,42), rezervy mu zůstávají v soubojích (0,13). Pro úplnost: v celkovém pořadí iSport Indexu je čtvrtý, o tři desetiny bodu za lídrem Davidem Puškáčem z Bohemians.

„Isport Index? Vždycky, když mi někdo pošle výsledky, rád se na ně podívám,“ pravil Ševčík. „Celkově si tuhle sezonu užívám naplno.“

Šikula s devatenáctkou na dresu vlétl do ligy raketovou rychlostí a v prvních třech kolech pro něj platilo: co zápas, to gól. Proti Slavii a Baníku měl střeleckou pauzu a pak skóroval ve dvou z posledních tří duelů. Je kreativní, sebevědomý a hladový, což ukázal nejen v remízové partii s Teplicemi.

„Před sezonou jsem vlastně ani neměl žádné ambice. Neříkal jsem si, kolik bych chtěl dát gólů. Chtěl jsem se hlavně dobře adaptovat v první lize a navázat na minulou sezonu, což se mi zatím daří nad očekávání,“ vyprávěl v pondělí odpoledne na základně české jednadvacítky, kterou v pátek čeká na Islandu první díl baráže o EURO.

