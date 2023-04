Liberec: úleva i nedobré zprávy. Hrozí skupina o záchranu, řeší se stav opor

Uťali černé období. I když to, přiznejme, nebyla žádná velká hitparáda. Fotbalový Liberec vyhrál v lize po sedmi duelech, doma zdolal Zlín 2:1. Trojnásobný mistr z posledních jedenadvaceti let se však ještě potřebuje vykličkovat z možnosti pádu do záchranářské skupiny. To by byl totiž jasný neúspěch.