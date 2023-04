Plavšič je jak úhoř, Kušejovi se věnuje Kulič, řekl Hoftych. Zklamal ho VAR

Po čtyřech utkáních bez výhry a posledním výprasku v Ďolíčku musela zabrat. Mladá Boleslav byla v nezáviděníhodné situaci: pokud by i s Baníkem prohrála, zahučela by po víkendu do skupiny o záchranu. To se nestalo, mančaft Pavla Hoftycha porazil Slezany 1:0 především díky efektivitě, poctivějšímu přístupu v defenzivě, kde zafungovaly dvě změny, a důrazu na Srdjana Plavšiče.

V brance Petr Mikulec, na stoperu Vojtěch Kubista, ve středu zálohy Marek Matějovský s Denisem Donátem, vpředu Lamin Jawo... Kouč Pavel Hoftych po trapasu na Bohemians (0:4) říznul do sestavy a vyplatilo se. Tři body, byť po velmi úsporném výkonu a kupě štěstí, jsou hodně cenné.

„Důležité bylo, že jsme udrželi nulu. Měli tam pár šancí a břevno, něco vychytal Miky, ale jinak jsme je do ničeho moc nepouštěli. Na to, že mají gólového Almásiho, jsme se s tím poprali relativně dobře,“ pochvaloval si obránce Ondřej Karafiát uhlídání slovenského reprezentanta.

A taky se nejen jemu zamlouvala efektivita. Středočechům na výhru stačila jediná střela na branku! Kdo jiný se mohl trefit než Vasil Kušej, zimní posila z Prostějova vstřelila čtvrtý jarní gól a znovu se ukázala (nejen) Slavii, jež ho monitoruje.

„Byl jsem překvapený, že tam vyplaval takhle sám. Baníkovci se úplně nedohodli a Matějda to krásně viděl. Jsem rád, že to trefil takhle hezky, protože občas je schopen spálit neuvěřitelné věci,“ usmál se Karafiát.

Pravdou je, že Kušej na začátku angažmá v Boleslavi pálil tutovky, zejména samostatné nájezdy v plné rychlosti, do kterých se díky výborným náběhům a dynamice často dostává. Branky proti Ostravě a Slavii však ukázaly, že dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál na koncovce zapracoval. Nešlo o jednoduché situace, člen národního týmu do 21 let je však vyřešil suverénně. Nejdřív levačkou, v sobotu pravačkou, v obou případech precizně na zadní tyč.

Mladá Boleslav - Baník: Kušej propálil Letáčka a domácí vedou 1:0! Video se připravuje ...

Co za progresem stojí? „Hodně se mu na tréninku věnuje Marek Kulič,“ prozradil Hoftych o svém asistentovi. „Já byl dřevěný pravý obránce, moc bych toho s ním nedoladil. Ale Mára byl geniální fotbalista, typově velmi podobný. Diskutují spolu, dělají speciální věci. A taky to pramení z toho, že už si ligu osahal. Pak jsou z toho důležité góly. Když je dává, neprohráváme,“ připomněl.

Dal ho i Milan Škoda, když v nastavení první půle zvýšil přesnou hlavičkou na 2:0. Po přezkumu VAR však rozhodčí Tomáš Klíma branku neuznal.

„Za mě regulérní gól, nemůžu si pomoct. Myslím, že do takových situací by video nemělo vstupovat, neviděl jsem tam žádné pochybení. Dostal jsem vysvětlení, že Jawo fauloval a předtím byl v ofsajdovém postavení... Oukej, rozhodli se takhle, ale podle mě byl Milan Škoda tři metry za nimi, z mého pohledu s tím Lamin neměl nic společného,“ nezdálo se trenérovi.

Jeho svěřenci spáchali šestnáct faulů a především Srdjan Plavšič, nejkreativnější borec hostů, bude asi pár dní kotníky ledovat. Pokyn tvrdě ho dostupovat byl zřejmý.

„Byl záměr hrát na něj důrazně, pokud jsme ho tedy chytli. Vrhali jsme na něj všechny síly, ale byl famózní. Nechytatelný. On je jak úhoř, ze spousty situací se výborně vysmýkl,“ chválil soupeře Hoftych.

Karafiát byl s eliminováním Srba spokojený. „Je malej, vrtkavej, takže je hrozně těžké do něj zajet. Když cítí kontakt, umí to prodat, rozhodčí mu to většinou s prominutím sežerou. V tomto je to složité, ale dopředu toho moc nevymyslel, hodně věcí zasekával, tahal dozadu.“

Pavlu Hapalovi, kouči Baníku, se některé ostré zákroky na Plavšiče nelíbily. „Nemůžu ani nechci to hodnotit, ale chtělo by se podívat do statistik, kolik faulů na něj bylo... Jedna nebo dvě žluté, ale myslím, že jich mohlo být víc. Hrál ve velkém tempu, cítíme, že má formu. Někdy bychom chtěli, aby hrál víc nahoře než v hloubce, ale on si věří. Dokáže hráče obejít, udělat přečíslení. Jsme za to rádi, ale byli bychom rádi i za to, kdyby takoví hráči byli chránění,“ naznačil směrem k sudím.

Při pohledu na tabulku to vypadá, že Mladá Boleslav završí ročník v prostřední skupině. Aktuálně se to tak rýsuje, i když existují ještě obě varianty změn, tedy první šestka i boj o záchranu.

„Za jarní výsledky do skupiny o titul nepatříme. Uhráli jsme málo výher, z mého pohledu tam v tuto chvíli nemáme co dělat. Věřím, že se do boje o ni přihlásíme v příští sezoně,“ zakončil upřímně Hoftych.