Baník v Olomouci: trenéři pokračují, Tijani si říká o přestup, „chudák“ Poky

Video se připravuje ... Bylo to hezké nedělní odpoledne. Tedy zejména pro ostravské fanoušky, kterých do Olomouce dorazilo přes dva tisíce. Na severní tribuně Androva stadionu vytvořili báječnou kulisu a oslavili výhru Baníku 4:1, která Slezanům dává do nadstavby ve skupině o záchranu trochu klidu. Hanákům naopak do skupiny o titul nedává takový výsledek vůbec nic, čtvrté místo jim uniká mílovými kroky. Atraktivní duel dvou tradičních rivalů nabídl spoustu zajímavých příběhů, třeba hattrick Muhameda Tijaniho, pokračování trenérů i rozporuplné pocity stopera Jakuba Pokorného.

Afričanův hattrick Olomouc zná Na Andrově stadionu to Afričanům v dresu Baníku v posledních letech jde. Zavzpomínejme... 20. srpen 2018: Sigma-Baník 1:4, hattrickem se blýskl Senegalec Dame Diop a děkoval pak za důvěru oblíbenému kouči Bohumilu Páníkovi, který ho předtím vedl i ve Zlíně. Po necelých pěti rocích ho napodobil Nigerijec Muhamed Tijani. Jednou se trefil hlavou, pak dvakrát pravačkou, celkově v této ligové sezoně slavil už osmkrát. Jestliže se v minulých měsících spekulovalo o velkém přestupu Slováka Ladislava Almásiho, aby to nakonec nebylo tak, že jako první opustí Bazaly za raketu dvaadvacetiletý „Tiji“... „Dal tři góly a ještě udělal spoustu práce. Pospa má balon a on sprintuje zpátky dozadu. S lehkostí vyhrává hlavy, padá mu to tam. Má velký potenciál, uvidíme, jak dlouho ho udrží,“ chválil ho i trenér soupeře Václav Jílek. Olomouc - Baník: Krásná rána! Tijani dokonal hattrick, 1:4 Video se připravuje ...

Trable s gólmany pokračují Chybujícího brankáře Matúše Macíka, kterého chtěl ve středu alespoň dle pokřiků z jablonecké tribuny střídat sportovní manažer Sigmy už během zápasu, proti Baníku nahradil devatenáctiletý Tadeáš Stoppen. Šlo o logickou volbu, protože v březnu proti Plzni a Českým Budějovicím se mladý talent jevil velmi dobře. Jenže s Ostravou nepůsobil dobře, zvlášť co se týče dvou závěrečných branek. A co víc, strašidelně vypadá procentuální úspěšnost zákroků: NULA! Všechny čtyři rány na jeho kasu prošly do sítě. Novináři pak chtěli se Stoppenem nepovedené utkání probrat na tiskové konferenci, ale domácí klub jim to neumožnil. „Podle mě to nebyly jeho chyby,“ zastal se ho protihráč Filip Kaloč. Olomouc - Baník: Další trefu Ostravy přidává Albánec Bitri - 1:3! Video se připravuje ...

Nespokojenost na obou stranách Sigma sice uhájila účast v elitní šestce a čekají ji duely proti top soupeřům, ale z posledních týdnů převládá znepokojenost. V šesti dubnových zápasech uhrála pět bodů, inkasovala čtrnáct branek a předváděla slabé výkony. Konečný zisk 41 bodů po 30 kolech by například v sezoně 2020/21 stačil na jedenáctou příčku v tabulce, v ročníku 2019/20 na desátou. Díky extrémní vyrovnanosti soutěže se Olomouc čepýří nahoře, jindy by měla problém. Nikoli však takový, jako má v současnosti Baník. Ani výhra v Olomouci nemůže přebít fakt, že oslavy stoletého výročí se změnily v záchranářský horor, byť nyní se čtyřbodovým náskokem. „Vůbec nejsem klidnější, furt jsem na špičkách. Pokud bychom něco podcenili, byla by to velká chyba,“ popisoval trenér Pavel Hapal. Kouč Baníku Pavel Hapal po zápase v Olomouci • Foto ČTK / Glück Dalibor

Trenéři: status quo Tři body z Olomouce jsou cenné nejen pro celý Baník, ale osobně i pro kouče Pavla Hapala, který může mít klid na další práci. Ne že by byla jeho pozice v ohrožení jako třeba před měsícem a půl, když Ostravští prohráli pětkrát v řadě. Ale všichni ví, že majitel slezského celku Václav Brabec umí udělat razantní krok, kdyby cítil, že FCB se řítí do velkého průšvihu. Žádná krizová varianta na květnové boje se nicméně řešit nemusí. Stejně tak se velmi pravděpodobně nebude nic měnit ani v Sigmě. Trenéru Václavu Jílkovi sice za dva měsíce končí kontrakt, ale očekává se, že klub v následujících (tý)dnech oznámí jeho prodloužení. „Řešíme to. Víc bych to nekomentoval, protože prvotně bych s tím asi neměl vycházet já, ale klub,“ naznačil Jílek, že bude doma pokračovat. Baníkovský kotel na výjezdu v Olomouci • Foto ČTK / Glück Dalibor