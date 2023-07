Köstl o kádru, mladících i Bořilovi: Jedná se. Bojuje, aby tu mohl zůstat

Jak hodnotíte dvě nedělní utkání proti Rakówu a Maccabi Haifa?

„Trošku bizarně to začalo. Ale v celkovém pohledu jsme hráli se dvěma nesmírně kvalitními soupeři, dvěma mistry svých zemí. Pro nás jde o cenné skalpy z pohledu toho, v jaké fázi se nacházíme my a v jaké soupeři. Raków čeká už za týden první zápas kvalifikace o Ligu mistrů v Estonsku, měli to jako generálku. My jsme úplně herních tréninků tolik neměli. Nějaké věci si projdeme na videu a budeme pracovat dál na hřišti. Ale kromě prvního poločasu s Haifou to byly velmi slušné výkony.“

Zažil jste podobnou situaci, kdy ze hřiště během utkání odešli rozhodčí?

„Pamatuji si, že jsme s Libercem hráli na Admiře Vídeň a asi třikrát tam vypadla světla, zranil se hlavní rozhodčí a staly se tam další spousty věcí. Ale že by se rozhodčí urazil a odešel ze hřiště, to jsme asi ještě nezažili. Nakonec to dobře dopadlo. Zápas v oficiálních statistikách asi nebude, ale nemělo by pro nás význam, kdyby se od desáté minuty hrálo proti deseti. Jde o přípravný zápas, ty jsou o tom, abychom se připravili na sezonu. Proti deseti tak často nehrajeme.“

Měl jste strach, že se zápas nedohraje?

„Vnitřní strach jsem neměl. Jsme sportovní kluby, které se mezi sebou vždycky nějak dohodnou. Jejich vedoucí mužstva nám říkal, že 15 let pískal druhou polskou ligu. Zvládl to lépe, než rozhodčí těch prvních deset minut.“

Líbil se vám David Douděra v pozici pomezního?

„Je to takový šoumen, využil i této situace, aby ukázal veškeré své dovednosti. Poradil si s tou rolí, i když na nás byl trošku přísnější.“

Pilujete systém 3-4-3. Jste s tím spokojení, nebo budete zkoušet v dalších zápasech i jiná rozestavení?

„Vždycky záleží na soupeři. Raków i Haifa hrály také 3-4-3. Byl to důvod, proč nám proti Rakówu v první půli trošku haprovalo napadání. Mají skvělé hráče, zažili jsme je v Evropě. Po poločase jsme na to dobře zareagovali a druhou půli jsme měli ve svých rukách.“

Jaké plány máte s Janem Bořilem, který odehrál první zápas?

„O Honzově budoucnosti se jedná, je to o domluvě mezi ním, vedením klubu a námi jako trenérským štábem. Za nás můžu říct, že vypadá nad očekávání dobře, přišel perfektně připraven na start přípravy. Je vidět, že mu na tom moc záleželo. Výkonem jen potvrdil, že je opravdu připravený. Nejlepším způsobem bojuje o šanci, aby tady mohl pokračovat.“

Bojuje i bez úlev v tréninku?

„Na prvním kondičním soustředění odběhal všechno, v Praze trénoval také naplno. Je absolutně bez úlev, vypadá možná lépe a fotbalověji než před dvěma lety. Cítí se výborně, jsme za to šťastní. Je to malý zázrak, v jakém stavu teď je.“

Poprvé za vás nastoupili na hrotu Muhamed Tijani a Mojmír Chytil. Jak jste s nimi spokojení?

„Oba ukázali své možnosti. Ale je těžké je víc hodnotit, k týmu se připojovali postupně, každý je v jiném rytmu. Je vidět, že pohybově ještě nejsou tak dotažení jako ostatní hráči. Potenciál je u nich rozhodně nesmírný.“

Srdjan Plavšič se prosadil krásným gólem. Udrží se v kádru?

„Každý hráč má šanci, vždycky je to o výkonech. U Srdjana si dobře pamatujeme, jak to bylo v minulosti. V zimě odehrál perfektní přípravu, bohužel to pak nepotvrdil v ligových zápasech, proto odešel na hostování. Poté patřil k nejlepším hráčům, jestli ne celé ligy, tak Baníku určitě. Byl to od něj zase perfektní běžecký i fotbalový výkon, má v sobě zajímavé věci. Jak má dobré věci směrem nahoru, odzadu s ním něco ještě musíme doťukat. Může mu vyhovovat i změna rozestavení, do jakého jsme šli, i když nemusí být trvalé.“

Máte v kádru 31 hráčů do pole, jak současný stav plánujete redukovat?

„Dneska odjíždí mladí hráči. Bohužel na jedno jméno jsme v hodnocení zapomněli. První zápas zahrál skvěle mladý Pech. Bohužel to vypadá na těžší výron v kotníku, odcestoval na vyšetření do Prahy. Následují ho zbylí mladí hráči Kričfaluši, Šmiga a Beran. Budou se připojovat k týmům, se kterými půjdou na testy nebo kde se s nimi počítá na příští půlrok. Další redukce proběhne až po herním soustředění, nikdy nevíte, co se může stát, čekají nás tady ještě dva zápasy. O naše hráče je zájem v zahraničí, proto držíme takový kádr. Věříme, že vybereme to nejlepší, co bude možné“

Může Plavšič nahradit na levé straně obrany nebo zálohy Davida Juráska, pokud odejde do zahraničí?

„Davida by bylo těžké nahradit, je to atyp, v podstatě náš lehce vybroušený diamant. Ale Srdjan ukázal potenciál, jen to musí neustále potvrzovat.“