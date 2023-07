Nové posily Slavie: budoucí hvězda, prověřená zkouška a práce pro lékaře

Během úterý a středy se dveře do slávistické kabiny netrhly, klub oznámil příchod norského univerzála Conrada Wallema a stopera Sheriffa Sinyana. Zatímco v prvním případě jde o potenciálně velké posílení za přibližně 40 milionů korun, Sinyan přichází jako sice dlouho sledovaný hráč, ovšem zadarmo a se zraněním, které ho ještě několik měsíců nepustí do zápasu.

Nový šerif ve městě. Sheriff Sinyan. Ale s omezenou kompetencí, dalo by se říct. Alespoň zpočátku. Šestadvacetiletý gambijský obránce, jemuž vypršela smlouva s Molde, se konečně upsal Slavii. Na rok, s dvouletou opcí.

Je to de facto vysněná posila Slavie. Jenže aktuálně zraněná. Za necelé dva týdny se má připojit ke klubu, jenže nejdřív pod lékařským dohledem, a až začnou zdravotní problémy opadávat, začnou mu tréninkové jednotky i s mužstvem. Předběžný výhled „sešívaných“ zní, že dříve než za tři měsíce do zápasu nenastoupí, předpokládat se dá ale ještě delší horizont, třeba rekonvalescenci během celé podzimní části.

Přesto se do toho červenobílí pustili. „Kryjí“ se pouze roční smlouvou, pokud budou spokojení, naběhne Sinyanovi od příštího července dvouleté prodloužení.

„Sheriffa sledujeme dlouhodobě a jsme si vědomi dílčího rizika, které tímto příchodem podstupujeme. Nad aktuálním zraněním však převyšuje víra trenérů a nás všech v jeho potenciál. Máme na něj pouze kladné reference. Věříme mu, chceme to zkusit a dohodli jsme se na férových podmínkách pro obě strany. Věřím, že díky péči slávistických lékařů a fyzioterapeutů vyběhne na trávník v plné síle co nejdříve,“ komentuje to pro klubové stránky Jiří Bílek, sportovní ředitel Slavie.

SESTŘIH: Raków - Slavia 1:2. Bizarní situace s rozhodčími a dvougólový van Buren Video se připravuje ...

„Jsem šťastný a vděčný, že tady mohu být. Po rozhovorech s trenérem a sportovním ředitelem jsem se v klubu cítil žádaný. Prošel jsem složitým obdobím, teď už se ale cítím mnohem lépe. Fotbal, kterým se Slavia prezentuje, je velmi atraktivní, mohl by mi sedět. Slavia je top mužstvo, kterému se daří v Evropě i na domácí scéně. Chci být její součástí, tato myšlenka mě motivuje,“ říká Sinyan.

Přece jen s jinou vizitkou přichází do Edenu Conrad Wallem, hráč v plné síle, 23 let, univerzál, jenž je schopen působit ve středu i na krajích hřiště. Slavia za něj zaplatí zhruba čtyřicet milionů korun, tenhle transfer má být investicí s budoucím zhodnocením.

„Conrada jsme sledovali opravdu pečlivě od září minulého roku, kdy ho tým našich analytiků objevil v herních datech. Wallem svým herním projevem skvěle zapadá do našeho systému a filozofie trenérského týmu Jindřicha Trpišovského. Conrad je velmi pracovitý hráč, který vyniká svou fyzickou připraveností, která mu umožňuje s přibývajícími minutami výkon ještě stupňovat. Wallem je zároveň velmi univerzální, co se použitelnosti na jednotlivých postech týče. Je schopný nastoupit ve středu hřiště, kde skvěle využívá svou kreativitu a schopnost přesně kombinovat na větší i střední vzdálenost. Naopak na krajní pozici vyčnívá pracovitostí a skvělými běžeckými intenzitami,“ popisuje hráče Bílek.

Wallem vyskočil z rozběhnutého ročníku norské ligy a prakticky bez odpočinku rovnou najel do přípravy se „sešívanými“.

„Nebojím se, určitě ne. Do Slavie přicházím v přípravě, v Norsku jsem pravidelně hrál od začátku dubna. Od začátku sezony jsem odehrál hodně zápasů. Myslím, že to pro mě může být jen výhoda, jsem dobře fyzicky připraven. A chci to ukázat,“ hlásí odhodlaně.