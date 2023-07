Holzer: Laštymu bych tleskal i 15 minut. Kubala je dobrou posilou

Dojalo vás to?

„Jo, i když to na můj vkus trvalo trochu déle, když jsme tam stáli v dešti a větru... (smích) Ale ne, Lašty si to zaslouží, tleskal bych i patnáct minut. Měl skvělou kariéru, je to legenda Ostravy. Jsem rád, že jsem s ním mohl být v kabině i na hřišti a zažít i nějaké věci mimo něj. Jsme kamarádi, snad to tak zůstane.“

Konec Laštůvky je možná symbolem éry Baníku, který pamatujete ještě vy. Tým je hodně jiný, že?

„Některé kluky ještě znám, i když realizák se taky obměnil. Trenéra Hapala jsem měl, asistenty taky znám, maséři zůstali taky skoro všichni. Jsem rád, že jsem je viděl a že jsem se po nějaké době vrátil. Bylo to hezké, i když je škoda, že jsme nevyhráli. Bod z venku však bereme, na konci může být důležitý.“

Proč tedy nebyly tři?

„Přijeli jsme vyhrát. Věřili jsme, že po prvním domácím zápase (4:1 nad Českými Budějovicemi) a po utkání Baníku v Liberci, které jsme viděli, to dokážeme. Tušili jsme, že změní obranu na čtyřku, protože jim to šlo lépe než pětka. Nakonec však asi zasloužený bod pro obě strany. Lépe jsme do toho vstoupili, škoda, že jsme nevstřelili gól. Ten by nám pomohl. Pak jsme lacině ztratili balony a oni nás zatlačili. Chytli se lidi, a sám vím, že s tím se tady hraje mnohem lépe než s pískotem. Prospělo jim to, pak jsme se v tom trochu babrali a tahali za kratší konec.“

V úvodu jste Baník skoro dvacet minut nepustili za půlku, pomalu ani ze šestnáctky, ale ve finále jste vystřelili za devadesát minut na Jiřího Letáčka jedinkrát, navíc z velké dálky...

„Přitom jsme si říkali, že budeme chtít do šestnáctky dostávat hodně centrovaných balonů a tam na ně vytvořit tlak. Kupodivu jsme šancí po centrech moc neměli, spíše jsme si je vytvářeli středem, kdy jsme po jejich chybách vzali míč a chodili do otevřené balony. Takže ten původní pokyn jsme nesplnili, jak jsme chtěli. Jedna střela na bránu je strašně málo, pokud chcete kdekoliv vyhrát.“

Co jste říkal na sprintera Abdullahiho Tanka?

„Trošku mi hrklo, když jsem tam ztratil balon a on z toho dal gól... Ale kluci říkali, že byl dva nebo možná i tři metry v ofsajdu. Nevím, proč to rozhodčí nechával a vůbec nemával ofsajd. Dojem na mě udělal, už když jsme se dívali na video s Libercem. Tam nastoupil a trenéři nám dávali indicie, že je strašně rychlý, že si máme dávat pozor na to, kde běhá, protože si může naběhnout za zády obránců. Takže Tanko je rychlý, ale skvělý zápas hrál Filip Kubala. Udržel strašně moc balonů a otáčel se s nimi směrem nahoru. Pro Ostravu je to dobrá posila.“