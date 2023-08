Svědík porazil nemoc, Sigmu ne. Ještě nemám vyhráno, řekl po návratu

Trpěl jste se víc v domácím léčení anebo zpátky přímo v centru dění?

„Tentokrát je to u mě jiné. Obvykle bych doma nervózně přešlapoval, ale vzhledem k mému stavu a tomu, co člověk musí prožívat, jsem si uvědomil, že je zdraví opravdu na prvním místě a není to klišé. Byl jsem rád, že jsem byl doma a mohl se věnovat svému zdraví. Na druhou stranu mě samozřejmě mrzelo, že nemůžu být s klukama a osobně je podpořit. Ale můj stav byl nevyhnutelný.“

Jak koušete porážku v zápase, v němž jste měli navrch?

„Oba poločasy vypadaly podobně. Prohráli jsme dvěma individuálními chybami. V podstatě fatálními, protože po nich už nebyla možná záchrana. S našimi šancemi jsme hazardovali, nejsme schopní dát gól ani z metru. Byť hra vypadala v některých fázích velmi solidně, byli jsme pohybliví a dobře jsme kombinovali, fotbal se hraje na góly. Sigma si na ně počkala, a proto si odváží vítězství. Chyby k fotbalu patří. Doufám, že jsme si špatný den vybrali. Taková hrubka se nám normálně stane tak jednou za patnáct zápasů. Teď jsme udělali dvě. Když k tomu připojíme naši koncovku, je opravdu těžké pomýšlet na výhru.“

Neříkal jste si, že jde všechno od začátku na levačku?

„Ani ne. Náš výkon vůbec nebyl špatný. Věřil jsem, že kdybychom dali za stavu 0:2 kontaktní gól, má mužstvu sílu a vůli s tím utkáním něco udělat. V závěru už mi bylo jasné, že nám tam dneska nic nespadne. Macík chytil Vechetovu šanci, Rambo (Reinberk) překopl z metru bránu. Musíme se připravit na Bohemku a navázat na tento výkon. Nebo ho ještě zlepšit. Neskórovali jsme ani předtím na Baníku, kde jsme měli taky dobrý úvod.“

Rychlík Pavel Juroška hned ve druhé minutě málem vybojoval penaltu (sudí ji po nápovědě od VARu následně odvolal), ale pak se vytrácel. Budete mu vyčítat, že neměl víc náběhů?

„Už jsme si to říkali v poločase. Měl mít víc náběhů a vytěžit víc ze své rychlosti. Určitě má co zlepšovat. Je to škoda, protože Juri má perspektivu a výbornou rychlost. Ale když ji neumí v zápase použít…Musí být daleko aktivnější. Jeho výkon neměl takové parametry, jak bych si přál.“

Jak byste okomentoval změny v sestavě?

„Nefungoval nám Vechy (Vecheta) nahoře. V pokrytí míčů to teď bylo s Regim (Ciciliou) diametrálně odlišné. Matěj Valenta podal velmi dobrý výkon, chtěli jsme ho dostat do hry. Nedá se říct, že by Míša Trávník zklamal, ale potřebovali jsme rozehrát i jiné hráče. Juri (Juroška) se měl dostávat za obranu a vytvářet situace pro spoluhráče. Plus jsme vrátili do sestavy Standu Hofmanna.“

Stoper Tomáš Břečka chodí o berlích. Je tedy jeho zranění vážnější?

„Má problém s achilovkou. Měl v ní trhlinu, léčba se prodloužila. Bude mimo ještě tak pět šest týdnů.“

Začala sezona a veterán Michal Kadlec je opět vaším nejlepším hráčem. Co vy na to?

„Káca si drží velký standard. Vidím na něm i v přípravě, že už ho to bolí. Je to opravdu jeho poslední sezona. Musí se přemlouvat. Ale on má výhodu té kvality a ví, jak se společně s Milanem Petrželou na zápas připravit. Jsem rád, že si oba drží vysokou výkonnost.“