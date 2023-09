Od rezignace k mejdanu! Koubek Plzni povolil pivo, mrzutí Bohemians

Na západě Čech je v plném proudu pouťové období. Tím pádem Plzeň posadila Bohemku od prvních minut na pořádný kolotoč. Tlak vygradoval v deváté minutě. Traoré vyhrál hlavičku nad Křapkou pro rozběhnutého Durosinmiho, ten vlétl mezi Hybše a Kadlece, parádně si obhodil gólmana Reichla a otevřel skóre.

Domácí postupně vadli, naopak Veselého parta dvakrát vystřelila a mohla dvakrát srovnat – po centru Kovaříka na zadní tyč Staněk parádně vytáhl Hůlkovu hlavičku. Chvíli poté z vápna vypálil Hybš, jeho dělovku tečoval Prekop do tyče. Viktoria obě nebezpečné akce přežila a naopak podruhé udeřila na konci poločasu – Chorý sklepl Caduovi, brazilský šikula vypálil a jeho střelu tečoval nešťastník Kadlec do vlastní sítě. Víc gólů nepadlo, Viktoria oslavila devátou výhru po sobě.

„Samozřejmě si toho cením. Výhru nad Bohemians považuji za zaslouženou, do reprezentační pauzy vstupujeme s dobrou náladou a chutí do další práce. Završili jsme asi šest týdnů trvající blok zápasů čtvrtek-neděle s jednou výjimkou (odložený zápas v Boleslavi). Jde o velmi cenné poznání z hlediska trénovanosti, že jsme tuhle sérii předvedli v anglických týdnech, to je chvályhodné, před hráči klobouk dolů,“ ocenil svůj vítězný tým plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Cadu potvrdil výjimečnou formu – v posledních čtyřech zápasech má bilanci 2+4. „Mám z něj radost, stává se atraktivním i rozdílovým hráčem. Individuální schopnosti, hra jeden na jednoho, to se lidem líbí. Když jsou u něj čísla, tím lépe. V létě za mnou přišel, že tady nehrál a nechce tady být, že ho mají v Ostravě rádi, líbí se tam manželce. Po dvou, třech trénincích jsem mu řekl: ‚Kamaráde, nikam tě nepustím.‘ Což se taky stalo,“ chválil Koubek.

Zápas byl po dvou úderech rozhodnutý, Viktoria měla ve druhé půli ještě řadu dalších možností. Přidat góly mohl aktivní střídající Kliment, tutovku nedal Chorý. Velkou šanci měl další náhradník Vydra, ale výtečně zachytal Michal Reichl. Nebýt jeho, mohla vršovická parta odjíždět do Prahy s mnohem větším přídělem.

Plzeň před reprezentační pauzou završila extra úspěšné období. Proti Bohemce pokračuje její série výher, v týdnu stvrdila postup do Konferenční ligy. Po náročné porci zápasů, cestování a takřka nulovém prostoru na trénink může tým v klidu vydechnout. Hráči dostali i menší povolenku na pozápasové posezení, aby před delší přestávkou dobili baterky.

„Mají na to právo, ať si dají. Zaslouží si dobrou večeři, když si dají dvě, tři pivka, jenom jim to přeju. Mé přísné oči tak přísné nejsou,“ šibalsky prohlásil Koubek.

Naopak na Bohemce dochází legrace. Tým kouče Veselého prohrál už čtvrté ligové utkání ze sedmi kol, po euforii z pohárového předkola přichází těžké vystřízlivění. „O všem podstatném se rozhodlo v prvním poločase. Klíčová byla druhá branka – inkasovat ve 45. minutě ze standardky, kdy blbě vystoupíme a nedohrajeme situaci… Domácí to uklidnilo,“ hodnotil.

Po ztrátě v Plzni přiznal, že klub řeší posílení. „Jednáme o dvou jménech, nechci říkat do jakých řad, ale zkusíme něco dotáhnout. Uvidíme, jak budeme úspěšní. Ještě zbývá týden do konce přestupního termínu, může se leccos stát. Věřím, že se nám někoho podaří přivést,“ naznačil Veselý.