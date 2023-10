Kouč Jarábek o strádajícím Doležalovi i píli Afričanů: Jsem překvapený

Tři zápasy, šest bodů. Trenér Juraj Jarábek se při návratu do Karviné uvedl velmi dobře. Ligový nováček pod jeho vedením porazil Liberec (5:2) a Hradec Králové (1:0), v Českých Budějovicích padl po boji v 87. minutě (0:1). Jak vnímá návrat do klubu po dvou letech? Co říká o formě a pozici zkušeného útočníka Martina Doležala? Čím ho překvapili mladí Afričané v porovnání s Adrielem Ba Louou nebo Eduardem Santosem, které dřív v Karviné trénoval?

Karvinou jste vedl v sezonách 2019/20 a 2020/21. Když se trenér vrátí do známého prostředí, je pro něj plus, že už ví, na jaká případná úskalí si dát v angažmá pozor?

„Je to pozitivum. Přece jenom je jiné, když jdete někam, kde to znáte, kde znají vás a kde zůstaly dobré vztahy.“

Dobré vztahy zůstaly navzdory tomu, že jste byl v Karviné odvolán?

„Ale ano. My trenéři už máme takový život. Beru to vždy tak, že jsme zaměstnanci klubu a jsme hodnoceni podle výsledků. Trenéři se vždy mění, je to naše poslání, i když na to může mít každý nějaký názor. Taková je realita.“

Hořkost a zklamání ovšem v člověku zůstane, ať chce, nebo ne.

„Určitě, to vám taky hlavou probleskne. Říkáte si, nebylo to tak zlé, možná to chtělo jen trochu času navíc, ale to je historie. Ani se k tomu vracet nechci.“

Dá se porovnat skladba současného kádru z předchozího angažmá?

„Hráči mají svoji kvalitu, zaslouženě vybojovali postup do první ligy, není lehké vyhrát druhou ligu. Je tu mladý tým, pár zkušených. Hlavně se Karviná polepšila v mládeži. Dorost je opravdu šikovný, juniorka taky. To mě těší, systémově je to dobře nastavené. Za to jsem rád. Mladí se musí učit od zkušených, z tohoto pohledu je Karviná na dobré cestě, byť liga začala zle.“

Co béčko? Můžete do něj v případě potřeby sáhnout?

„Béčko hraje s Baníkem o postup do druhé nejvyšší soutěže, je tam dost šikovných kluků. Jsme dost kosmopolitní klub, ale dneska je taková filozofie. Hráči se tady prosadí, ukážou v české lize a udělá se byznys. Karviná je svým způsobem na prodej hráčů odkázaná, systém je nastavený dobře. Klub už má velmi dobré jméno, co se týká výchovy a prodeje hráčů.“

Jaké to je pro trenéry, pracovat v tak kosmopolitním prostředí?

„Mám štěstí, že trénuji stále a bez přestávky. Před dvěma lety v Seredi jsem měl sedm národností – Španěl, Brazilec, Portugalec, Bosňan, Chorvat... Chválabohu jsem jazykově zdatný, z tohoto pohledu není problém. Takhle svět funguje, nemám problém. Klíčový je charakter hráče, ne národnost.“

Po zápase s Hradcem Králové, který svým premiérovým ligovým gólem rozhodl devatenáctiletý Lucky Ezeh, jste chválil pracovitost mladých Afričanů. Posunují se?

„Všichni přišli jako talentovaní hráči z akademií, jsou mladí. Mají své nedostatky, ať už v připravenosti fyzické nebo taktické, ale musím říct, že tihle jsou opravdu velmi pracovití. Všechna čest Ba Louovi, byl to fenomenální fotbalista, ale těžko se s ním pracovalo. Měl svoji hlavu. To samé Eduardo Santos, taky měl své mouchy. Ale z těchto kluků jsem mile překvapený, jak jsou pracovití a cílevědomí. A hlavně, jsou týmoví, to je velké plus.“

Někteří vypadají na poměrně mladý věk hodně vyspěle...

„To jsme si dělali legraci už v Trnavě z Brazilce Clébera. Říkali jsme mu, že bychom měli udělat test DNA z vlasů a zjistit, kolik má opravdu roků. Někteří kluci vypadají starší, ale snad je na matrice zaregistrovali správně. (usmívá se) Obecně je u zahraničních hráčů třeba mít dobré oko a jít do těch správných. Do kvality. Karviná měla v tomto poslední roky dobré výsledky. Věřím, že to bude pokračovat a nespleteme se.“

Že by pak šli časem cestou jako Ba Loua, Santos nebo Durosinmi a klub na přestupech vydělal.

„Ano, Karviná není jediná. Na Slovensku to podobně dělá Podbrezová. Třeba Moses David Cobnan se za rok a půl v Seredi a Podbrezové prodal do Krasnodaru za milion a osm set tisíc euro. Když na Slovensko přišel, měl plat 500 euro. Za rok a půl byl ve špičkovém klubu, což je úžasné. Je to cesta, ale musíte mít štěstí na talent i charakter hráče. A pak ho dobře rozvíjet.“

Pomohlo vám krátké soustředění v Polsku během reprezentační přestávky?

„Ano, potřebovali jsme se víc poznat, navíc jsme tam trénovali dvoufázově. Musím kluky pochválit, jsou týmoví, pracovití, konkurence je. A mladí se mohou učit od starších harcovníků jako je Dan Bartl, Lukáš Budínský nebo Jardo Svozil. Spolupracují, není tam nějaká averze, jsou inteligentní. Škoda, že Martin Doležal je zraněný, dobíhá ho pauza v Polsku, kdy moc nehrál. Je těžké se pak zpátky chytat.“

Doležal tedy ze sestavy vypadl kvůli zranění?

„Doli se nám zranil právě v Tychách, měl problémy s kolenem. Teď už zase trénuje, potřeboval by odehrát nějaký zápas. Věřím, že vydrží.“

Trenér Radoslav Látal z Jablonce, kde Doležal dřív hrával, si nedávno posteskl, že mít v týmu takového útočníka, vedli by daleko lépe. Zaznamenal jste?

(usmívá se) „Radek má pravdu. Zpětně jsem se na ten zápas díval a Doli je přesně takový hráč, který by mohl rozhodnout, dát jeden, dva góly. Je silný v šestnáctce, Radek věděl, o čem mluví.“

Vy se Doležala „zbavovat“ nebudete?

„Určitě ne, já mu věřím. Měl dlouhou pauzu, ale znám ho dobře. Ještě jako mladého jsem ho měl ve Zlatých Moravcích, pak se vrátil do Olomouce. Má fotbalovou kvalitu, takových útočníků je málo. Je to jen o tom, aby byl zdravý a doběhl zápasové i tréninkové manko.“

Po vítězství nad Libercem jste s úsměvem přiznal, že jste motivaci v kabině vyhecoval i článkem z libereckého webu, kde psali, že si jedou pro vítězství. Pročítáte už webové stránky Plzně, kde budete hrát v neděli?

„Sleduji všechno. (usmívá se) Cokoliv se dá použít jako motivace. A když někdo hlásá, že si jede pro body do Karviné, proč to nevyužít? Já bych si takové prohlášení jako trenér nedovolil, takže děkuji Liberci a jejich PR manažerovi, že to na stránky dali.“