Tomičova gólová radost a gratulace do Boleslavi: Střely z dálky nám chyběly

Vaše první trefa ve Slavii nápadně připomínala váš poslední ligový gól proti Spartě…

„Ano, trochu mi to něco připomínalo. Snažil jsem se to co nejčistěji trefit, je to něco neskutečného. Nečekal jsem, že to trefím tak dobře, to řeknu na rovinu. Na tréninku střely z dálky trénujeme, poslední zápasy nám to trochu chybělo.“

Postupně se dostáváte ve Slavii do rotace, jak jste se aklimatizoval?

„Můj plán byl mít dobrou přípravu a ukázat trenérům, že na to mám. Abych se prosadil mezi kluky, za každou příležitost jsem rád. Ale na prvním místě je tým a dnes tu výhru vybojoval každý z nás.“

Hodně často to zkoušíte i levačkou, cítíte se jako obounohý hráč?

„Cítím v tom výhodu, i když dnes se to úplně levačkou nepodařilo. Zkoušíme to na tréninku a snažím se to tam hodně dávat na tu levačku. Vycházelo mi to v předchozích zápasech a je to dobrá zbraň do budoucna.“

Od pátého kola jste poprvé na prvním místě. Věděli jste před zápasem o prohrách Sparty i Plzně?

„Věděli jsme o tom, necítili jsme však tlak, ale motivaci. Musím pogratulovat svým bývalým spoluhráčům do Mladé Boleslavi, že nám takhle pomohli, hráli super fotbal. Cítili jsme, že se na první místo můžeme dostat. Od 5. kola možná některé naše výsledky nebyly přesvědčivé, ale šli jsme krůček po krůčku, snažili jsme se držet tempo a teď jsme se na první místo vyhoupli.“

Zápas jste statisticky ovládli, vnímali jste to tak, že jste o dost lepší než soupeř?

„Moc jsme to tak nevnímali, oni hrozili z nakopávaných míčů, vždycky se to může nějak špatně odrazit od nohy, jako se stalo i jim. Vzadu jsme to zvládli skvělým defenzivním výkonem a poděkování patří i našim hroťákům, kteří to vepředu dobře udrželi.“