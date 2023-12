Němeček: Haraslín má malé chrániče, Havlíka „S“ nekoupí. Změní se Chorý?

Dva jsou tahouny po většinu sezony, další se nyní slibně rozjíždí a může patřit mezi velké objevy. Řeč je o nejvýraznějších hráčích pražských „S“ v posledním kole FORTUNA:LIGY a před závěrem tohoto ročníku Lukáši Haraslínovi a Angelu Preciadovi i Tomáši Holešovi. Právě o nich také hovoří bývalý letenský a reprezentační záložník Václav Němeček v novém dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. U prvně jmenovaného přitom jde proti proudu a úplně jinak než většina fanoušků i komise rozhodčích hodnotí ostrý zákrok jabloneckého Davida Štěpánka potrestaný jen napomenutím. „Vypadalo to ošklivě, ale nemůžu si pomoct, za mě je to žlutá,“ souhlasí s verdiktem sudího. Němeček rovněž rozebírá perspektivu hrdiny čtyřgólové show na Slovácku a nejlepšího střelce soutěže Marka Havlíka i kontroverzního útočníka Tomáše Chorého směrem k EURO.

Střet autora druhého gólu Sparty proti Jablonci (3:0), na který by mohl mít ochrannou známku, se Štěpánkem vzbudil velké pozdvižení. Severočeský obránce byl v souboji pozdě a kopačkou slovenskému reprezentantovi přejel holeň. Haraslín hned reklamoval červenou kartu a ukazoval na krvavé šlince. Mohlo se i zdát, že mu takhle Štěpánek vrátil jeho kousky, které na jabloneckou obranu zkoušel. Němeček však celou situaci, jež vzbudila pozdvižení, hodnotí po svém a podrobně popisuje, co ho k tomu vede. „Nebylo to úmyslné. Jsou tam následky, jako je šílená noha Haraslína, ale trošku musím říct, že si za to může sám hráč, protože kluci dneska nosí malé chrániče na holeně,“ upozorňuje.

Největším hrdinou ligového víkendu byl záložník Havlík. Svou velkolepou one man show rozjel gólem hned na startu utkání s Bohemians a jen Vlastimil Daníček mu penaltou přestřihl šňůru čtyř zásahů. „Je to opravdu pecka. Krásný výkon, blahopřeju mu,“ smeká klobouk Němeček. „Navíc každý gól byl jiný,“ dodává. Havlík tak navázal na předchozí výkony a střelecký apetit, díky němuž vede s deseti zásahy pořadí kanonýrů. Není divu, že ožily úvahy o tom, že by mohl zamířit do největších tuzemských klubů, ať už pražských „S“, nebo Plzně. Tedy že by šel ve stopách svého parťáka Lukáše Sadílka. Proti hovoří introvertní povaha, ale i další faktor, který je podle Němečka v rozporu s přestupovou strategií Sparty a Slavie, ale koneckonců i Plzně...

LIGOVÝ INSIDER s Václavem Němečkem

Vyřešil Angelo Preciado pravou stranu Letenských a co ještě potřebuje k progresu?

Proč Němečka překvapilo, že se objevil v derby?

Ztrácí Lukáš Sadílek oprávněně na Kaana Kairinena a Qazima Laciho?

Kterému hráči ve Spartě se svým významem pro Slavii podobá Tomáš Holeš?

Měla se pískat penalta po zákroku na Oscara Dorleyho?

Zůstaly výkony Vasila Kušeje a Boleslavi v Edenu za očekáváním?

Jak si vykládat slova Marka Kuliče „kór na Slavii dostanete kartu hned“?

AKCE KOLA: Tečka za parádním představením Marka Havlíka proti Bohemians

Má pravdu Martin Svědík, že hvězda Slovácka je dostatečně rychlá?

Měl už být Havlík využit v reprezentaci? Měl by v ní dostat šanci?

Může se ještě zlepšovat baníkovský objev Abdullahi Tanko?

Jak je možné, že se v české lize pořád ozývají rasistické urážky?

HLÁŠKY KOLA: Haló, tady brácha, dej gól, večeře pro parťáka a ostuda všech ostud

Nedokázal Tomáš Zápotočný, že už v Budějovicích nemá co dělat?

Proč Němeček není fanouškem datové analytiky?

Dají se nějak vysvětlit blikance Tomáš Chorého?

Měl by jet plzeňský útočník na mistrovství Evropy v Německu?