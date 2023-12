Liga očima fanoušků: vydlabané mozky i vánoční fotbálek. A Tanko...

Video se připravuje ... FORTUNA:LIGA má za sebou nekompletní 18. kolo. Jak Sparta, tak i Slavia uspěly na domácích hřištích. Plzeň rozstřílela České Budějovice, Baník uspěl v Hradci Králové. Komu se ale vůbec nedařilo, byli Bohemians. „Vánoční fotbálek,“ nazval jejich výkon fanoušek klokanů ve svém tradičním sloupku v Lize očima fanoušků. Jak uplynulé kolo viděli příznivci dalších týmů?

SPARTA PRAHA Preciado se nebojí, i když neuspěje Pokud stanovil náš trenér taktiku nasázet soupeři do půl hodiny tři branky, tak klobouk dolů, protože tak by kluci měli splněno na sto procent. Rychlý přechod do útoku byl naší velkou předností. Taktika na druhý poločas byla ovlivněna vyloučením Vitíka a čarováním rozhodčího Pechance. Ten bohužel zapomněl, kde má červenou kartu, když Štěpánek poslal k zemi Haraslína. Důsledkem byla vynucená změna rozestavení, což náš trenér nedělá za normální situace rád. Z toho se vyloupla některá pozitiva, jako Preciadova výborná hra na místě klasického pravého obránce. Ten, kromě rychlostního vybavení, se nebojí jít jeden na jednoho, i když napoprvé neuspěje. O Karabcovi platí to samé, jenom čekám, kdy to rozbalí naplno. S blížícím se koncem podzimní části se pomalu vynořují spekulace, kdo, kdy a kam odejde, a kdo dorazí opačným směrem. Věřím, že teď to ještě není aktuální. Rozhodující může být naše další účast v poháru, protože teprve čtvrtek ukáže. Můžeme být první, nebo také až čtvrtí, držme palce! Miloš Kolář. 72 let fotbalový důchodce Sparta - Jablonec: Preciadova dorážka korunuje dobrý výkon Ekvádorce, 3:0 Video se připravuje ...

SLAVIA PRAHA Míň vstřelených gólů, ale víc bodů Další týden je za námi a Slavia si připsala dvě vítězství. Na to pohárové v Hradci Králové si musela počkat 120 minut místo devadesáti, zasloužený postup se ale nakonec přece jen dostavil, přestože k němu muselo pomoci blátíčko ve vápně. Ve čtvrtfinále MOL Cupu si to Slavia rozdá se Spartou, opět nás tak čekají na jaře tři velká derby. Upřímně řečeno nejsem velkým fanouškem této inflace derby zápasů. Tentokrát se pohárové alespoň odehraje v Edenu, a ne na Letné jako na jaře. Ligová výhra nad Mladou Boleslaví byla také zasloužená, opět však přes několik vyložených šancí nepřinesla větší brankový příděl do sítě soupeře. Zatímco minulou sezonu Slavia nastřílela doma v lize méně než tři branky jen v šesti zápasech z osmnácti, v té aktuální se tak stalo hned osmkrát z devíti zápasů. Je ovšem pozoruhodné, že zatímco ligový průměr vstřelených branek na zápas šel oproti minulému ročníku výrazně dolů, bodový průměr na zápas je vyšší. A to je ve finále to nejdůležitější. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník SESTŘIH: Slavia - Mladá Boleslav 2:0. Rozhodla Holešova kapitánská hlavička Video se připravuje ...

VIKTORIA PLZEŇ Budějovice na kolotoči a vydlabané mozky Po týdenní neplánované pauze jsme si dali doma Dynamo. To teda moc proudu nedávalo, s míčem si pánové směrem vpřed docela tykali, ale v obraně hořeli jako papír. Už u nich jsem si říkal, že slabší soupeř se zřejmě nenajde, a odveta mi to potvrdila. Průvan, který jsme jim tam hlavně po křídlech předváděli, mi připomínal kolotoč. Bylo z toho pět branek a mohlo jich být i víc. Rotace kádru úplně nevadila a ve čtvrtek s Astanou bude jedno, kdo nastoupí. Mládí vpřed, to je hlavní. Jo, v ochozech už je zima, to se nedá nic dělat. Ale ohřívat se házením světlic na hřiště, to chce hodně vydlabaný mozek. Na druhé straně to tam u nich asi není růžové, zavírat si celý sektor domácích... Nevím, nevím. Pro mě je hlavní, že už se taky uložíme k zimnímu spánku. Někoho asi prodáme, někoho získáme a budeme se těšit zpět. Čest královně Viktorce, dobře už bylo. Zvykejme si. Kovi. 55 let, koordinátor distribuce Plzeň - České Budějovice: Dýmovnice z tribun letí na trávník, Havel musel domluvit fans Video se připravuje ...

BOHEMIANS PRAHA 1905 Pojďme si čutnout vánoční fotbálek Dva týdny bez zápasu – a Bohemians vypadali, že se na Slovácku sešli poprvé. Pojďte kluci, půjdeme si čutnout předvánoční fotbálek, dáme si to bez obran, ať padají góly, baví nás to. Jiným způsobem partii v Hradišti popsat nedokážu. Inkasovaná branka ve druhé minutě měla být dostatečným varováním, ale ani to nestačilo. Výsledkem je pětigólový debakl a zároveň důkaz, kam se obě mužstva posunula od minulé sezony, kdy spolu hrála naprosto vyrovnané remízové zápasy. Klokani se nyní musí dívat spíš pod sebe než do horních pater. Rozdíl v zelenobílém skóre -9 je pak naprosto alarmující a v zimě je třeba adekvátně reagovat. Odložený domácí zápas s Libercem se pak stává naprosto klíčovým k hodnocení podzimní části, protože případná ztráta by znamenala vystavení se na dostřel mužstvům ze skupiny o udržení a řekněme si na rovinu, že na takové starosti na začátku tohoto ročníku a po pohárovém výjezdu do Norska nikdo z nás ani nepomyslel. Sezona bude ještě dlouhá, ale chceme přezimovat v klidu. Klokani bojují! Vít Lukeš. 31 let, živnostník Slovácko - Bohemians: Havlík propálil Jedličku, brzký gól! 1:0 Video se připravuje ...