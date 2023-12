Efektivní Zlín: Čtyři střely, čtyři góly. Nádherné, radoval se kouč Červenka

Famózní reflexy Stanislava Dostála, dvě klíčové trefy Filipa Žáka, plus zásahy Lukáše Bartošáka a Jakuba Janetzkého do hitparád. Čtyři střely na bránu, čtyři góly. Unikátní efektivita vykopla Zlín k triumfu nad Hradcem Králové (4:0) a přezimování na předposledním 15. místě na kontakt s Karvinou a Pardubicemi. Kouč Bronislav Červenka (48) byl nadšený z první půle. „Začalo to pro nás fantasticky. Ty body jsme po Liberci potřebovali, jsem za ně strašně rád,“ mnul si ruce nástupce Pavla Vrby.

Co říkáte na první poločas, který jste vyhráli 4:0?

„Bylo nádherné, jaké jsme měli přechody, jak jsme řešili ty gólové situace a byli efektivní. Ani jsme nepředpokládali, že by to tak mohlo být. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Hradec má kvalitu, podpořenou výbornými výkony v posledních utkáních. I v prvním poločase měl dva, tři výborné momenty.“

Mrzí vás pasivnější druhý poločas?

„Soupeř tam dal vysoké hráče, dával do šestnáctky nebezpečné hráče a my jsme si to špatně rozebírali. V těch chvílích nás podržel Standa Dostál, který vytasil tři, čtyři fantastické zákroky. To nám pomohlo, trošku nás to uvolnilo. Pak už to bylo míň hektické, soupeř už neměl takový tlak. Nakonec se to uhrálo na 4:0, což je paráda. Přáli jsme si po výprasku v Liberci odevzdat zodpovědný výkon. Ten zápas mě mrzí nejvíc, byl od nás špatný. I dílem našeho brankáře se nám povedlo proti Hradci udržet nulu. Všechno bereme s pokorou a s respektem. Jaro bude obrovsky náročné.“

Jste rád za útočníka Filipa Žáka, který dal první ligové branky ve Zlíně?

„Filda měl hrát už v Liberci. Rozhodovali jsme se celý týden, nakonec jsme postavili trošku jinou sestavu. Na tréninku pracuje velmi dobře, nic nevypustí a chodí hrát i za béčko. Snaží se. Čekali jsme na vhodný moment, kdy mu dáme šanci. Ty góly si zasloužil. Nejen za tento zápas.“

Může být na jaře na hrotu číslem jedna třeba i on?

„Může. Jenže Filda jde na nějaký zákrok (s kolenem) a bude chybět celý leden. Pak se do toho bude dostávat. Musíme zintenzivnit hledání útočníka a najít vhodný typ, který nám pomůže v jarní části.“

Bude jím odchovanec Tomáš Poznar, který nehraje pravidelně v polské druhé lize?

„Sháníme na všech možných místech. Poznyho jsem v poslední době neřešil. Možná vedení. Je opravdu nutné tým posílit a přivést minimálně tři, čtyři hráče, aby se zvedla kvalita a konkurence. Hledáme útočníka, středního defenzivního záložníka i hráče na kraj. Potřebujeme takové, kteří se skutečně typologicky do mužstva hodí. Pokud půjde o hráče na přestup anebo na zkoušku, chci, aby u nás byli hned 2. ledna, kdy začínáme přípravu.“

Co je s bosenským obráncem Selmirem Pidrem ze St. Louis, který nebyl ani na lavičce?

„Musel odjet kvůli vízům. Čekáme, jestli a kdy se nám vrátí. Zatím to není úplně jasné.“

Máte představu, kdy odehrajete odložený duel se Slavií?

„Co vím, byl navržený termín 28. února v případě, že Slavia vyhraje svou skupinu Evropské ligy. Což se stalo.“

Prosadíte si zahraniční soustředění, na které se přestalo jezdit?

„Třeba se najde někdo, kdo to zaplatí. (úsměv) Pro mě je zahraniční soustředění důležité, aby kluci hráli v závěru přípravy na přírodní trávě. Samozřejmě bychom ho přivítali. Pamatuji si na jeden rok, kdy jsme skončili třetí a přijeli jsme pak na začátku jara do Českých Budějovic. Byli jsme jako vymalovaní. Nechci, aby to dopadlo takto. Ale třeba bude dobré počasí a budeme moct využívat travnaté plochy.“

Na konci utkání jste za rozhodnutého stavu nasazoval mladíky Kulíška, Švacha, Bobčíka. Chtěl jste je potěšit před Vánoci?

„O to nešlo. Postově se nám hodili. Jany (Janetzký) měl kartu, nechtěli jsme, aby třeba nedostal červenou. Proto jsme tam dali Kuldu (Kulíška). Mladý Švach vypadá na tréninku velice dobře. To samé platilo v týdnu pro Bobčíka s Poláškem. Není to o tom, že bychom jim chtěli dát nějaký start.“