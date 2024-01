Výměna Kubaly za Ewertona? Byla by to chyba, říká Hapal. Co Ramathan?

Anglický asistent Danny Searle na Bazalech stále chyběl, jinak měl kouč Baníku Pavel Hapal na úvodní tréninkové jednotce v roce 2024 všechny důležité lidi u sebe. Kromě Ewertona. „Je to otevřené,“ opakoval nadějně Hapal, zatímco sportovní ředitel Luděk Mikloško sledoval vše zpovzdálí. Trenér pak promluvil i o tom, zda by chtěl Brazilce vyměnit za Filipa Kubalu či o budoucnosti pravonohých obránců v kádru. Naštvání na Abdullahiho Tanka nevyprchalo...

Začněme Ewertonem, který vám chybí.

„V přípravě nám nechybí, uvidíme, jestli nám bude chybět v soutěži... (úsměv) Podmínky byly takhle předem, Slavia si ho stahuje zpátky, ale pořád je to otevřené. Myslím si, že pokud by Ewerton někam nepřestoupil a neodešel, tak na jaře by s námi mohl hrát.“

Připomíná to situaci s Plavšičem, viďte?

„Neříkám, že mě to mrzí, ale ať už Plavša, nebo Ewerton k nám přišli po dlouhodobém zranění ze Slavie. Práce na nich byla znát. I Ewerton se tu cítil dobře, bylo to vidět i na hřišti. Odehrál výborné zápasy, vstřelil spoustu gólů a byl platný. Uvidíme, je to otevřené. Jak se ale říká: všichni jsou nahraditelní, takže si musíme poradit i tady.“

Kdybyste se měl rozhodnout, jestli Kubala nebo Ewerton, šel byste do výměny?

„Jde o jiný post, navíc Kubala je zde krátce. Myslím si, že by byla velká chyba, když přivedeme hráče, který je náš, abychom se ho po půlroce zbavovali. Ale nejde o zbavování se... Je to taky i o nějaké nabídce, která by musela být pro klub zajímavá, abychom Filipa Kubalu prodali. Já v něm vidím velký potenciál. Dal sice jen dva góly, ale v zápasech odvedl neskutečnou práci. Věřím, že přijdou i góly.“

Přišel i Matúš Rusnák.

„Matúše jsme měli rozdělaného už na konci soutěže, hodně jsme s ním komunikovali. Já s ním mluvil několikrát, a on se rozhodl pro Baník, za což jsem rád. Je to typ rychlostního hráče na kraj, což nám zvýší na pravé straně konkurenci. Jen doufám, že zůstane zdravý. Touto cestou bychom se ale měli ubírat, protože dnes ve fotbale rozhoduje rychlost a on je takový hráč.“

Co může Rusnák znamenat směrem k budoucnosti Gigliho Ndefeho a Jana Jurošky, kterým končí v létě smlouvy?

„Jeho příchod se neuskutečnil pouze z tohoto důvodu. Gigli s Jurym jsou ve věku, kdy jsme to chtěli omladit a zvýšit konkurenci. Záleží jen na nich, nicméně není to myšleno tak, že by měl někdo odejít, či skončit. To ukáže až čas.“

A kdo vás ještě posílí?

„Řešíme to. Především hráče na kraj tím, že Ewe je takhle na hraně. Proto jsme zapojili i čtyři mladé hráče, i jejich testy dopadly velmi dobře, takže jsou dobře připravení. Věřím, že jim to v áčku sedne a zůstanou tady.“

Líbí se vám vyškovský stoper Ramathan?

„Jo, vytipovaných hráčů máme spoustu. Ale není to jen on, a není to jen ve Vyškově. I v jiných klubech, které sledujeme. Ale vždy je to o realitě, co se dá, nebo nedá udělat. S tím musíme pracovat.“

Ale platí, že byste rádi přivedli pravonohého stopera, ne?

„Měli jsme to v hlavě, ale uvidíme. Začínáme s kluky, kteří jsou tady. Připojili jsme z béčka i Měkotu. Bláža (Blažek) toho neodehrál mnoho, ale byl tady krátkou dobu, musel si navnímat český fotbal, který je rozdílný proti slovenskému. Věřím, že přijde jeho čas a své výkony zkvalitní.“

Proč chyběl Abdullahi Tanko, Daniel Tetour a Michal Frydrych?

„Tanko se zapojí zítra, protože tam byl problém s odletem z Afriky. Dohodli jsme se, že přijede o den nebo dva později. Dan Tetour je po operaci kolene a třísla, takže bude v péči fyzioterapeutů. Frýďa byl na kontrole s kolenem. Věřím, že to drží, testy udělal, takže by neměl být problém.“

Už se vám v hlavě rozležel Tankův zkrat?

„Ještě jsem s ním nekomunikoval. On mi napsal dlouhou zprávu, kde se omlouval, ale já mu na ni neodpověděl. Odpovím, až se vrátí. Nechal jsem ho, aby o tom trochu zapřemýšlel, protože to jsou neskutečně hloupé chyby – a to by hráč jeho formátu neměl udělat. Je to fakt velké oslabení.“

Baník - Slavia: Šílený zkrat Tanka. Nepochopitelně srazil Douděru, červená karta! Video se připravuje ...

Konkrétně trest na tři zápasy.

„Myslel jsem si, že dostane tři zápasy. A stalo se. Úvod soutěže budeme muset řešit bez něj, ale dostanou prostor jiní.“