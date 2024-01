Co láká „S“ na skandinávské cestě a proč si v Edenu zamilují Zmrzlého

Šikovný středopolař Markus Solbakken do Sparty, atleticky skvěle připravený El Hadji Malick Diouf z norského Tromsö do Slavie. Obě pražská „S“ v poslední době za posilami vytrvale míří na sever a ani tohle přestupové okno není výjimkou. „Norové dělají za Čechy černou práci v tom, že jsou dál ve výchově vlastních hráčů a ve skautingu a následné aklimatizaci afrických fotbalistů,“ míní ve speciálním díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík: „Třeba konkrétně Tromsö má jen v Senegalu dva skauty,“ upozorňuje s tím, že například norská soutěž jde vytrvale nahoru a že se proud hráčů mezi oběma regiony může v budoucnosti obrátit.

Z Malty, kde se aktuálně připravuje Olomouc i Hradec Králové, se do Ligy naruby připojil i Černíkův kolega Michal Kvasnica – ten nepochybuje o tom, že Slavia udělala s nákupem Ondřeje Zmrzlého správný krok. „Charakterově je perfektní. Až navnímá, co po něm trenéři budou chtít, tak se bude v Edenu líbit všem, má vysokou lidskou i herní inteligenci, spoustu kilometrů ve vysoké intenzitě a poslední půlrok enormně vystřelil nahoru,“ míní Kvasnica: „Pomůže mu i to, že si ho prosadil trenérský štáb, šanci určitě dostane,“ doplňuje.

A jak vnímají oba redaktoři souboj Staněk vs. Mandous o post gólmanské jedničky? „Startovní lajna určitě není stejná pro oba,“ říká Kvasnica: „Mandouse je mi líto, ale tohle je bohužel někdy krutý svět profesionálního fotbalu,“ krčí rameny.

Je česká liga pro „S“ už přebraná?

Jak ve Slavii co nejlépe vytěžit Zmrzlého

Ihattaren jeho tréninkové dávky v Dubaji

Adediran a jeho spotřeba tejpů a léků na bolest

Dynamo: sebevražda v přímém přenosu

Kdy uvidíme Solbakkena v základu?

Proč to ve Slavii nevyšlo Dumitrescovi?

