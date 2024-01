Plzeň hlásí posilu! Představila českého skauta, co pomáhal Guardiolovi

PŘÍMO Z BENIDORMU | Kolem plzeňského týmu se pohybuje už od léta, pomáhá Adolfu Šádkovi a zapojuje se do dění v klubu. Viktoria během soustředění v Benidormu oficiálně představila ve svých řadách Jana Říčku (60) jako hlavního klubového skauta. Respektovaného českého fotbalového experta, který v minulosti pracoval v Chelsea nebo Hamburku a posledních 11 let strávil jako skaut slavného Manchesteru City.

Jan Říčka je ve fotbalovém prostředí velice známá a respektovaná persona. Jen málokdo z českých funkcionářů může nabídnout zkušenosti z největšího světového fotbalu. Také proto byl ještě nedávno členem Sportovní rady, která měla na FAČR pomáhat technickému řediteli mimo jiné s výběrem nového reprezentačního trenéra.

„Jan Říčka patří mezi absolutní špičku ve svém oboru. Jeho zkušenosti, kontakty a obrovský přehled jsou něčím, co náš klub může opět posunout a perfektně to zapadá do naší dlouhodobé koncepce. Jsem osobně velmi rád, že se nám podařilo získat jej do našeho klubu,“ prohlásil v klubovém prohlášení plzeňský generální ředitel a předseda představenstva Adolf Šádek. „Byli jsme v kontaktu již během jeho působení v Manchesteru a měli o jeho služby dlouhodobý zájem. Nyní se vše podařilo dotáhnout a já se moc těším na spolupráci.“

Po odchodu ze Slavie, kde to dotáhl do pozice sportovního ředitele, zamířil do Chelsea. V anglickém klubu vyhledával talenty ve zlaté éře Romana Abramoviče. Po pěti letech strávil rok v Hamburku, poté se přesunul do Manchesteru City, dnes nejúspěšnější fotbalové organizace světa.

Pracoval přímo pod Pepem Guardiolou, podílel se i na takovém přestupu, jakým byl příchod Erlinga Haalanda z Borussie Dortmund. Do podobných sfér se nikdo z českých funkcionářů nedostal, Říčka díky svému umění vyhledávat speciální talenty nakoukl do nejvyšších pater světového fotbalu.

V Manchesteru City po minulé sezoně v létě po jedenácti letech skončil, odcházel ve chvíli, kdy mužstvo dosáhlo na Ligu mistrů, domácí titul i výhru v FA Cupu. Po sedmnácti letech se vrátil do Česka a začal pomáhat ve Viktorii Plzeň. Narodil se v Sušici, kde má rodinu a pojí ho vztah k západočeskému regionu. Vrátil se tedy do míst, kde vyrůstal.

„Po delší době v Anglii je to pro mě změna, ale na mé práci se nic nemění – budu dělat maximum, abychom byli úspěšní,“ uvedl po svém představení Říčka. Kolem klubu se pohybuje už od léta. „Samozřejmě jsem vše pozorně sledoval. To, co klub pod vedením Adolfa Šádka za posledních dvanáct třináct let dokázal, je až neskutečné. Šest titulů, čtyřikrát Liga mistrů, to je opravdu až pohádkový příběh. Vedle sportovních úspěchů se skvělým způsobem proměnila i infrastruktura Viktorky, komfortní stadion, tréninkové zázemí v Luční ulici a pro žáky na Skvrňanech, nedávno otevřená budova tréninkového centra mládeže v sousedství stadionu. Nyní máme další plány a čeká nás spousta práce a výzev, na které se těším,“ dodal.

Od nynějška oficiálně vede klubový skauting. Západočeský klub získal mimořádnou osobnost s kontakty po celém světě, což Říčkovi otvírá dveře při vyjednávání o možných zahraničních posilách. Podílí se i na rozvoji mládeže a plzeňské akademie, kde spolupracuje s místními trenéry a majiteli ze Švýcarska a Rakouska.