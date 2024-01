Holoubkův návrat do ligy se blíží, Boleslav ho chce vykoupit z FAČR

V české nejvyšší soutěži si kromě krátké epizody ve Spartě vyzkoušel post hlavního kouče už jen v Liberci, teď by se po pěti letech mohl dočkat repete. „Mladá Boleslav dělá maximum pro to, aby se jejím trenérem stal David Holoubek,“ říká ve speciálním díle Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Koštuřík. Má to jen jeden háček: 43letý kouč aktuálně vede reprezentaci U19 a jeho výstupní klauzule údajně činí zhruba milion a půl korun… „Boleslav je ale připravena do něj investovat a během několika příštích hodin a dnů ho od FAČR vykoupit,“ říká Michal Kvasnica. Jaké další možnosti Boleslav zvažovala a proč se rozhádala s Kuličem?