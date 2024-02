Generálka Plzně: Šulcovo sólo i tlak náhradníků. Kdo si říká o místo?

Co ukázala Plzeň v přípravném duelu proti Kryvbasu? • Koláž iSport.cz

Pavel Šulc (vpravo) poslal v prvním poločase Viktorii proti Aarhusu do vedení, soupeř ale do přestávky srovnal • Twitter / AGF

Na stadionu v prosluněném španělském letovisku v Benidormu se Plzeň rozloučila remízou 1:1 s dánským Aarhusem. Na hřišti tentokrát nešlo o divočinu a tvrdou řežbu, jakou Viktoria absolvovala v neděli proti ukrajinskému Kryvbasu. „Soupeř byl velice kvalitní, hodně nás překvapil. Bylo to běhavé, hodně soubojové, dostatečně nás prověřili,“ hlásil po utkání spokojený kapitán Lukáš Hejda.

Miroslav Koubek dal znovu šanci vysokému počtu hráčů. V poločase udělal už jen čtyři změny, zbylí náhradníci se na plac dostali na poslední půlhodinu. Trenéři evidentně chtěli, aby ti, co pravděpodobně vstoupí v základu do ostré fáze jarní sezony, odehráli větší porci generálky.

Martin Jedlička odchytal celé utkání, pravděpodobně on zaujme pozici po Jindřichu Staňkovi, který v zimě odešel za novou výzvou do Slavie. Poprvé v přípravě naskočil Erik Jirka, který laboroval s poraněnými třísly. Druhou půli odehrál Libor Holík, který měl na soustředění problémy s třísly. Naopak do zápasu ještě nešel Jan Sýkora, který se zotavuje po zranění kolene.

Úvodní jedenáctka nejspíš ve velké míře odpovídá té, jaká má blízko k nástupu do ostrého jarního startu FORTUNA:LIGY. Krásnou individuální akcí se blýskl Pavel Šulc, jehož do zajímavého úniku vyslal chytrou asistencí Matěj Vydra.

Plzeň si nevytvářela tolik šancí jako v předchozích zápasech, nicméně tříčlenná obrana podporovaná zodpovědnými spoluhráči znovu pracovala spolehlivě. Drobné zaváhání na pravé straně dánský soupeř využil v závěru první půle k vyrovnání na konečných 1:1.

Pozměněné sestavy ve druhé polovině zápasu už se skóre nepohnuly. Na plzeňských náhradnících ale byla znát chuť a energie se porvat o místo v zahajovací sestavě. Po vyléčení naskočil v aktivním stylu do zápasu Jirka, hodně míčů vybojoval vepředu Jan Kliment. V ofenzivě se prosazoval také Jhon Mosquera, v největší šanci mu střelu z přímého kopu vyrazil dánský gólman na roh.

Z těch, co naskočili až v průběhu, si o základ znovu řekl záložník Lukáš Červ. Uprostřed pole byl hodně znát, opět se nebál dirigovat své zkušenější parťáky. Odvážným průnikem vybojoval nebezpečnou standardku, po níž zahrozil Mosquera. Naopak Plzni tentokrát tolik nefungovaly kraje hřiště, s nimiž byli trenéři v předchozích zápasech velmi spokojení.

„Soupeři byli kvalitní, ve Španělsku jsme měli super tréninkové podmínky. Počasí nám přálo, stihli jsme všechno, co jsme potřebovali. Jsme připravení a proběhlo to dobře,“ shrnul herní fázi přípravy na tradičním místě zkušený kapitán Hejda.

Plzeň zahajuje jarní část FORTUNA:LIGY v sobotu 10. února proti Mladé Boleslavi. Během zimní pauzy odehrála šest zápasů, pětkrát vyhrála. Hlavním cílem je udržení třetí příčky v lize a pokusit se zvítězit v domácím poháru. Viktoria také zůstává ve hře v jarní fázi Konferenční ligy, do osmifinále postoupila ze skupiny bez ztráty jediného bodu.