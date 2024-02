Liga miliardářů: čím český fotbal láká investory? Image, byznys, větší zájem

Nejde přitom jen o nejvyšší soutěž, i o patro níž bublají zajímavé věci. Před definitivním stvrzením transakce stojí spící gigant z Brna, zahraniční investor kupuje Vyškov a nového majitele má i Opava. V českém fotbale se něco děje.

Český fotbal už ve většinové společnosti definitivně přestává být sprosté slovo. Z tribun mizí násilí, Berbrova klika je už několik let odstavena od moci a elitní soutěž platí za čistší prostředí. Fanoušci mají také větší slovo než dřív a už se nebojí ozvat. A taky dát vědět, že na stadiony chodí, ostatně fotbal je dnes fenomén sociálních sítí. I kluby dělají čím dál víc pro to, aby přitáhly diváky na stadiony, a často se jim to daří. Návštěvnost, sledovanost i pozornost stoupají, a s tím i vliv fotbalu ve společnosti. Vystupuje z uzavřené bubliny.

To vnímají sponzoři, ale hlavně potenciální noví vlastníci. Fotbal není jen hračka, už je i pozlátko, kterým se majitel rád pochlubí. To je třeba případ Pavla Tykače, nastávajícího nového vlastníka Slavie. Jednomu z nejbohatších Čechů doposud v investičním portfoliu chyběla zavedená a celonárodně známá položka, kterou by se mohl prezentovat. S příchodem do Edenu se to mění.

Český fotbal tak začíná kopírovat osvědčené vzorce ze zahraničí, kde investoři vstupují do klubů z řady důvodů, ale mezi ty nejběžnější patří zhruba tři faktory.

Zaprvé – možnost, jak si vydělat fotbalem. Týká se především amerických sportovních společností, jako je třeba FSG, majitel Liverpoolu, či KSE, vlastník Arsenalu. Premier League se ale pohybuje ve zcela jiné realitě. Na zaručený příjem z televizních práv, pohárů, přestupů, sponzorství a stadionu se v Česku lze v rozpočtu spolehnout mnohem méně.

Zadruhé – pro nové majitele je fotbal příležitost, jak si vylepšit image a dát o sobě vědět. Jde ostatně o jednoznačný motiv, proč do fotbalu za posledních dvacet let vstoupili investoři z