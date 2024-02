Stadion Baníku: nový, či návrat na Bazaly? Primátor chce „dvojdomek“

V Ostravě v poslední době rezonuje především jedna otázka: co znamená pro Baník nově zadaná studie, která má zjistit, zda by Bazaly opět mohly být prvoligové? Primátor města Jan Dohnal v rozhovoru pro iSport.cz kromě fotbalu mluví také o záměru postavit novou multifunkční halu, která by byla domovem hokejových Vítkovic.

Začněme jednoduše: znamená nová studie ohledně Bazalů naději pro fanoušky Baníku, co se týče případného návratu ligy na Slezskou?

„Hledáme řešení, kde by Baník Ostrava v budoucnu působil. Osobně vím, že stadion ve Vítkovicích prostě není fotbalový. Navíc jej do budoucna chceme rozvíjet směrem k atletice. Určitě však v tuto chvíli neslibuji návrat Baníku na Bazaly. V tuto chvíli má diskutovaná studie ověřit, zda je taková možnost vůbec reálná. Jaké technikálie by to obnášelo, co různé bezpečnostní podmínky, kapacity, parkování... Studie by samozřejmě měla odhadnout cenu takového případného projektu.“

Nicméně do rekonstrukce Bazalů se dalo přes 320 milionů, nešlo by o znehodnocení této investice? Dovedu si představit, že to může být důležitý argument proti návratu na úplně nové Bazaly.

„Určitě ne, protože velká část té původní investice by byla využita i při stavbě nového stadionu. K nějakému menšímu znehodnocení by asi došlo, je třeba to srovnat s případnými náklady na koupi jiného pozemku pro případnou stavbu.“

Už je k dispozici nějaký pozemek, kde by majitel Baníku Václav Brabec postavil nový stadion?