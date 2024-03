Moje smlouva? Končí za rok, nikam neutíkám, říká Šín. O nové se nejedná

Podruhé v kariéře a přesně po roce dostává ostravský talent Matěj Šín šanci v podobě dlouhodobější důvěry a pevného místa v základní sestavě. Trenér Pavel Hapal ho do ní nominoval pětkrát za sebou, loni na přelomu března a dubna šestkrát. „Minutáž je super,“ cení si záložník Baníku, kterému vyhovuje podhrotová pozice. „Tam mi to sedí asi nejvíc,“ souhlasí Šín. Smlouvu na Bazalech má devatenáctiletý odchovanec do června 2025, brzy se bude řešit budoucnost.

Michal Hlavatý (22), Veljko Birmančevič (21) a Matěj Šín. S 19 přihrávkami do gólové šance je středopolař Slezanů podle oficiálního webu FORTUNA:LIGY v tomto ohledu třetím nejlepším hráčem soutěže.

Bohužel pro něj i tým to nejde vidět ve statistikách produktivity, viz jediná asistence a dva góly. Přitom když se v lednu na soustředění v Turecku dvakrát trefil do sítě Oboloň-Brovar Kyjev, vypadalo to, že se blonďákova levačka zkalibrovala ideálně.

„Vím, že je potřeba čísla zlepšit,“ přiznává Šín v pondělním pořadu Liga naruby, kam byl pozván jako host ze srazu české reprezentační jednadvacítky. V Pardubicích měl dvě dobré šance, připravili mu je krajní beci.

„Nejsem zrovna hlavičkář. A tu druhou výborně chytil Tonda,“ vyzdvihnul kolegu Kinského z nároďáku.

Ve výběru kouče Jana Suchopárka má Šín navzdory zraněnému Kryštofu Daňkovi podobně drsnou konkurenci jako v klubu. Adam Karabec, Tom Slončík, Michal Ševčík, Denis Višinský…

„Všechno výborní hráči, ale myslím, že i já jednou můžu být lídrem. V Baníku jsem byl odmala kapitánem, vůdcovské schopnosti tam jsou,“ věří si a s úsměvem doplňuje: „Vnímám, že česká nátura nemá takové sebevědomí, jaké by potřebovala.“

Proto se nebojí zopakovat kariérní sen, a sice angažmá v jedné z top pěti evropských soutěží. Nebo sezonní cíl v Ostravě. „Chtěl bych Baník dostat zpátky do Evropy, máme na to kvalitní mančaft,“ nepochybuje, ačkoli to není tak dávno, co hráči schytali od fanoušků tvrdou kritiku za to, že se ve Vítkovicích už půl roku nevyhrálo.

„Snažím se ty věci absolutně nevnímat, protože je to v emocích z obou stran. Kritiku vypouštím, říkám tomu vnější vlivy. Na sociálních sítích jsem hodně aktivní, ale komentáře vůbec nečtu.“

Kdyby je četl, věděl by, že čím dál více rezonuje téma jeho kontraktu. Platný je do června 2025, tudíž nastává čas vyjednávat.

Management to řeší, a byť podle informací iSport.cz momentálně neprobíhají žádná jednání, jde o jednu z priorit kalendářního roku 2024. Zároveň záležitost provází nervozita, neboť jde o velmi citlivou věc pro celý region.

Ze dvou důvodů.

Zaprvé proto, že vrstevníci Ondřej Kukučka s Danielem Šmigou už patří „S“ a Daniel Macej italskému Frosinone, přitom se od ročníku 2004, do kterého patří i Martin Hrubý, Samuel Grygar či Radim Šudák, čekalo, že jednou áčko potáhnou. Šín je nyní jeho vlajkovou lodí, příznivci FCB milují jeho příběh, přejí mu jako málokomu. Však si taky trenér Pavel Hapal před týdnem myslel, že právě vystřídání Šína bylo spouštěčem pískotu tribun a pokřiku „Hapal ven“.

A zadruhé z toho důvodu, že sportovní ředitel Luděk Mikloško i skaut Tanas Papadopulos dlouhá léta pracovali ve Sport Investu, což je agentura, která Šína stále zastupuje. Nedomluvit se na prodloužení se známými by byla i jejich osobní prohra.

„Smlouva končí až příští rok, času je na to dost. Nikam neutíkám,“ nechce teď inteligentní záložník nic řešit. „Ztrácíme jen dva body na Slovácko. A vidíme, že se jim poslední dobou nedařilo, proto nás mrzí naše nezdary. Snad si to s nimi rozdáme ještě v nadstavbové části, šance je veliká,“ upíná se na finiš.

A taky na „lvíčata“. Ve čtvrtek v Pardubicích si Šín v přípravném utkání proti Severnímu Irsku může připsat premiérový start za Suchopárkovo mužstvo. V úterý v Hradci Králové s Islandem už půjde o kvalifikaci na EURO 2025. „Opravdovým lídrem je Sejk, dokáže namotivovat kluky, berou ho. Dokáže strhnout tým na hřišti i v kabině,“ chválí sparťana hostujícího v Rodě Kerkrade.

Šínova ligová sezona 2023/24 zápasy/minuty 25/1140 góly+asistence 2+1 xG+xA 3.68+1.78 žluté/červené karty 1/0 střely/na bránu 22/8 (36 %) přihrávky/přesné 473/367 (78 %) souboje/vyhrané 254/107 (42 %)

(zdroj: Wyscout)

