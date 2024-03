Spor o Kováče: kouč budoucnosti a opravdová trefa, nebo jen bublina?

Mohl by se stát – a pravděpodobně se také stane – jednou z klíčových postav velké trenérské hry, která v létě čeká ligu. „Radoslav Kováč v Pardubicích na 99% skončí,“ řekl už v pondělní Lize naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. Kam povedou jeho další kroky? Do Baníku? Do Liberce za Janem Nezmarem a Ondřejem Kaniou? Nebo jinam? Poprvé v historii pořadu iSkaut je jeho hlavní hvězdou trenér. „Musíme probrat spor o Kováče: je to opravdu taková rána? Nebo je to přefouknutá bublina?“ ptá se Jiří Fejgl. „Ten spor vnímají i jeho trenérští kolegové,“ souhlasí Michal Kvasnica. „Ti, kteří ho znají, tak hype kolem něj chápou. Ale znám i spoustu těch, kteří jsou v branži mnohem déle – a ti to vidí jinak,“ dodává.