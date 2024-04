Blond Tvrdík? Když získáme titul, půjdu „na Zafeirise“, slíbil šéf Slavie

Vidina prvenství ve fotbalové lize dělá s lidmi divy. U hráčů je to samo sebou, a tak se nikdo nediví tomu, že dojde na nejrůznější rituály a zvyky, když jde do tuhého, nebo přísliby, co se stane, až bude pohár pro vítěze v těch pravých rukou. Mnohdy se nenechají zahanbit ani trenéři, ale přece jen krapet vzácnější je to u klubových bossů. Jeden z nejmocnějších, slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, se ovšem čerstvě vytasil s opravdu silným kalibrem!