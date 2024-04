Pět wingbeků mimo! Plzeň řeší sestavu na Italy, zaskočit může i Šulc

Jan Kopic nemůže proti Fiorentině nastoupit stejně jako Sampson Dweh kvůli kartám, Milan Havel s Cheickem Souarém nejsou na soupisce pro Konferenční ligu a Jhon Mosquera je zraněný. Po duelu v Karviné totéž platí i pro Jana Sýkoru.

Levý wingbek si v desáté minutě navedl míč před šestnáctku, chystal se vypálit slabší pravačkou, ale vracející se Sebastian Boháč stihl balon těsně před střelou vypíchnout. Sýkora se svíjel, spoluhráči okamžitě na lavičku volali o ošetření a ukazovali, že se bude muset střídat. Odnesli ho na nosítkách, po utkání už měl berle a ortézu na pravém koleni. V neděli pak absolvoval magnetickou rezonanci.

„Bylo to nepříjemné, protože se plným nápřahem soustředil na kop a soupeř mu tam vložil nohu. Ucítil problém v kotníku i koleni. Po detailnějším vyšetření uvidíme,“ popisoval smutně zaskakující kouč Marek Bakoš situaci kolem Sýkory, jenž v této ligové sezoně odehrál jen 493 minut.

Další asi bohužel jen tak nepřidá. Určitě ne ve čtvrtek proti italskému soupeři. Zůstaneme-li u myšlenky, že zkušený stratég Miroslav Koubek nebude chtít měnit fungující rozestavení, možností na kraje sestavy moc nemá.

„Zaobíráme se tím,“ přikývl Bakoš. „Víme, jaká je situace. Jsou tam karty, soupiska, zranění... Honzovo zranění nám do toho trošičku zasáhlo. Teď to budeme dávat do kupy tak, abychom vybrali co nejúspěšnější tým. Varianty jsou omezené, ale musíme si poradit,“ dodal smířlivě.

Jistý je nástup Cadua, který si drží stabilní výkonnost, ať už operuje vlevo přes nohu, nebo vpravo. Ale dál? Radim Řezník nenastupuje, jeho konec v klubu se blíží. Takže buď se přesune na stranu tak trochu po vzoru sparťana Jaroslava Zeleného levonohý stoper Václav Jemelka, čímž by ale vznikla díra vzadu. Do akce by musel mladý Jan Paluska.

Nebo Plzeň vsadí na to, co fungovalo Pavlu Šulcovi v Jablonci pod trenérem Davidem Horejšem. A sice pozice pravého wingbeka. Viktoria by tím vpředu přišla o energii a hlavně produktivitu (14+3 ve F:L), nicméně manévrovací prostor je opravdu miniaturní. Jiné možnosti zkrátka nejsou.

„Sám jste si odpověděl,“ usmál se Bakoš směrem k redaktorovi iSport.cz po dotazu, zda by přesunem Šulce z podhrotového postu nepřišel tým o největší zbraň.

Varianty:

DOLEVA

Cadu, Václav Jemelka

DOPRAVA

Cadu, Radim Řezník, Pavel Šulc

JAK BY MOHLA VYPADAT SESTAVA

Jedlička

Hranáč Hejda Paluska

Cadu Červ Kalvach Jemelka

Traoré

Šulc Chorý