Požár: Trpišovský? Vše mohlo být jinak. Potřetí by Spartě kývl, kdyby...

„Ten příběh se mohl odvíjet jinak, než jak ho dneska známe...“ Když takhle Tomáš Požár spustí, ví dobře, o čem mluví. Možná nejlíp. Řeč je o Jindřichu Trpišovském, jenž vyrovnal rekord Pavla Vrby v počtu ligových vítězství: oba jich dosáhli úctyhodných 191. Většinu z těch svých (155) si Trpišovský připsal na lavičce Slavie, které vládne už sedm let, ale mohlo se stát, že by triumfy sbíral na druhém vltavském břehu. Pokud by tedy „zmáknul“ tehdejší složité prostředí na Letné. Vydat se tímhle směrem při tom mohl hned třikrát. „Naposledy jsem z něho cítil, že by na Spartu asi šel. Že k tomu bylo nejblíž,“ vzpomíná Požár v bonusovém rozhovoru magazínu LIGOVÝ INSIDER. Jenže...