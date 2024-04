Regáli po první trefě za Karvinou: Zlepšujeme se, poslední nebudeme!

Slovenský záložník přišel do Karviné během zimní přestávky. Z belgického Kortrijku, kde ztratil pozici a zakázali mu hrát i za béčko. Do mistrovského zápasu se tam oblékal naposledy v dubnu, po příchodu do Slezska tvrdě makal na kondici i nabírání herní praxe.

„Takhle dlouho mimo jsem v kariéře nikdy nebyl,“ neskrýval Regáli, který do Belgie odcházel z Ružomberoku loni v lednu. „Půl roku jsem hrál, to bylo fajn, ale druhý půlrok dobrý nebyl. Změnil se trenér i sportovní ředitel, co mě přivedli. Když skončili, nedostal jsem už žádnou šanci. V docela nešťastném termínu mi řekli, že si mám hledat klub. S agentem jsme to přes léto nestihli. Navíc chtěli, aby se jim vrátila částka, kterou do mě investovali.“

Hrát nemohl ani za béčko Kortrijku. „Zakázali mi to,“ krčí rameny. „Sám nevím, proč. Klub chtěl, abych odešel, ale chtěli peníze, co do mě investovali. Jenže to řekli na konci přestupního období a my to nestačili vyřešit. Jestli to byl nějaký trest? Nebo jen rozhodnutí klubu, že mají v B týmu mladé, co mají perspektivu? Nevím. Já i za béčko hrát chtěl, ale to jsem mohl jen v přípravě, v lize už ne. Prostě se na mě snažili vyvinout tlak, abych odešel.“

To se povedlo až během zimní přestávky, kdy Karvinou ještě vedl Juraj Jarábek. Regáli poprvé naskočil 10. února proti Spartě (0:3), sedmkrát byl v základu. Nejvíc odehrál 76 minut doma proti Plzni (0:0). V Ostravě šel poprvé do hry po přestávce. V poločase nahradil Alexe Ivána, který nevypadal zdravotně zcela fit. Hned ho bylo plné hřiště, hru Karviné směrem dopředu výrazně oživil. Stejně jako střídající Lucky Ezeh.

V 74. minutě se Regáli prodral kolem stopera Michala Frydrycha, který hrál do té doby skvěle. Soupeře ovšem zastavit nedokázal a šanci neměl ani gólman Jiří Letáček. Slovenský záložník ho pravačkou pohotově obstřelil.

„Tohle jsou moje situace, věřil jsem si,“ pochvaloval si Regáli. „Dřív jsem častěji hrával zkraje a právě do těchto situací jsem se dostával. Věřil jsem, že brankáře obstřelím.“

Bod za remízu Karvinští brali. Aby, ne dvakrát museli dotahovat manko. „Derby, těžký soupeř, venku... Bod bereme všema deseti,“ potvrdil Martin Regáli. „I vzhledem k tomu, že jsme dvakrát prohrávali. Dokázali jsme se pokaždé vrátit, takže určitě dobrý bod.“

Navíc papírově silnějšímu soupeři povolili pouze ojedinělé šance. Ewerton se trefil parádně z vlastní půlky a pak proměnil penaltu. „Ze hry se Baník nedokázal prosadit, to je pro nás dobrá vizitka,“ souhlasí slovenský fotbalista. „Věřím, že na výkony, které v posledních zápasech předvádíme, navážeme a body budeme sbírat i dál. Jako mužstvo se zlepšujeme, pak jdou nahoru i individuální výkony.“

Když mluvil o individuálních výkonech, nezapomněl vyseknout poklonu i soupeři. Ewertonův lob z šedesáti metrů byl famózní. „Wow! Krásný super gól,“ přitakal Regáli. „Ukázal kvalitu a přehled. Všimnul si, že je brankář vysoko a ještě to dokáže takto trefit. To je opravdu nadstandard.“

Po vybojovaných remízách s Plzní a Baníkem čeká Karvinou domácí šichta s Bohemians. Klokany v sobotu hostí od 15 hodin.