Sport Magazín: kanón Tanko, svět kouče Rulíka i WRC na českém území

Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s Abdullahim Tankem, novým útočným kanónem fotbalového Baníku. Nakoukněte do světa trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka, do zákulisí elitní rallye na českém území a do mysli Kristiiny Mäki po nepovedené sezoně. Zaujme i příběh transgender sportovce Theodora Štreita. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.