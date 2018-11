Rooneyho kritizují za rozlučku: zápas reprezentace není jeho show!

Přátelské utkání hrané 15. listopadu ve Wembley má vybrat peníze pro Rooneyho nadaci. I tak ale vyvolává kontroverze. 33letý útočník, který nastupuje za D.C. United v americké MLS má přijít na hřiště ve druhém poločase, navzdory původním zprávám nepřevezme kapitánskou pásku.

"Je to zápas anglického národního týmu, ne show Waynea Rooneyho!" argumentuje bývalý záložník Paul Ince, který také měl tu čest být kapitánem Albionu. "Jistě, pozvěte ho na zápas, udělejte mu ceremonii, při které se rozloučí, potřese si pravicí s hráči, ale pak si sedne do ochozů jako my ostatní," říká 51letá legenda Manchesteru United.

Autor 53 reprezentačních gólů ale na své rozlučce nevidí nic špatného, a moc se na ni těší. "Je pro mě ohromnou ctí, že mi fotbalová asociace takový zápas povolila. Bude důležitý, protože se na něm vyberou peníze pro dětské charity. Možnost zahrát si se starými známými, navíc pod Garethem Southgatem, bude skvělé. To, že naposledy před fanoušky obléknu reprezentační dres bude můj výraz díků za podporu, které se mi od nich dostalo," prohlásil Rooney.

Současný reprezentační výběr se také nemůže dočkat, až se s ním ve Wembley naposledy potká. "Pro Wazzu (Rooneyho přezdívka) i celý národ je to dobře. Je to fajn nápad. On je nejlepší střelec v historii, od šéfů fotbalové asociace je skvělé, že mu to dovolili," těší se brankář Jordan Pickford, který se s Rooneym krátce potkal v Evertonu.

33letý forvard poprvé oblékl dres národního týmu už v osmnácti letech, mezi lety 2003 a 2016 nasbíral 119 zápasů a 53 branek. Dosud naposledy reprezentoval Anglii 11. listopadu 2016, k výhře 3:0 nad Skotskem dopomohl jednou asistencí.