Vaclík o síle Barcelony, Messim, faulu na Suáreze i Realu a Plzni

Vaclíka ihned po návratu z reprezentačního srazu čekala ďábelská zkouška. Na Camp Nou si prošel peklem, na širokém hřišti se domácím hvězdám vzdoruje těžko. Sevilla prohrála 2:4, jednu branku inkasoval 29letý gólman z penalty. Přesto si český gólman myslí, že momentálně čtvrtý tým tabulky má na to, aby v sezoně bojoval o titul i s největšími giganty.

Jak náročné bylo čelit síle Barcelony, když rychle vedla 2:0?

„Hodně to ovlivnil právě ten začátek. Do zápasu jsme nevstoupili dobře, po dvanácti minutách to bylo 0:2. Hrát za takového stavu na Barceloně je pak strašně těžké. Pak jsme se zvedli, výsledek úplně neodpovídá průběhu celého zápasu. Vytvářeli jsme si dost šancí, ale velký rozdíl v zápase udělal Ter Stegen (gólman Barcelony). Vždycky, když chytil naše šance, jsme pak dostali gól. V tomhle on ten zápas vyhrál.“

Je začátek zápasi proti takovým silným soupeřům klíčový?

„Stoprocentně. Nejen proti Barceloně, ale proti komukoliv. Když prohráváte rychle 0:2, hraje se pak velice těžko. Začátek udal ráz zápasu, podle toho to pak vypadalo.“

Chytal jste už proti oběma španělským gigantům. Jaký je rozdíl mez Barcelonou a Realem?

„Barcelona se pořád drží svého stylu. Chce kontrolovat balon, snaží se kombinovat a postupně vás tlačí dolů. Real hraje víc přímočaře. Velký rozdíl u Barcelony byl mezi Superpohárem (Sevilla prohrála 12. srpna 1:2) a sobotním zápasem.