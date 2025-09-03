Fotbalové přestupy ONLINE: Brabec potvrdil 3+1 jména pro Baník. Kučera do divize
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 3. září 2025
Vrtulníky, miliony, podpisové bonusy, smlouvy, jaké česká liga možná ještě neviděla… „Tenhle přestupák má neuvěřitelné grády – a ještě to nekončí,“ zazní ve speciálu Ligy naruby, kde se o názory na čerstvé posily podělili redaktoři deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík a Pavel Šťastný.
- Jak příchod Erika Prekopa zamíchá s hierarchií útočníků pražské Slavie?
- Bude Michal Beran v Sigmě tím Michalem Beranem, který zářil v Jablonci?
- Co jeho nástupce Filip Zorvan?
- Získá Sparta ještě Jakuba Martince?
- A proč možná Baník vyhrál „trejd“ se Slavií?
Tomáš Kučera, bývalý ligový záložník, potvrdil po konci v Ústí nad Labem nové angažmá. 34letý hráč bude působit v divizní Čáslavi, kterou trénuje jeho otec Roman. Deník Sport o tomto spojení informoval už dřív.
Majitel Baníku Václav Brabec potvrdil v rozhovoru pro aplikaci Chachar Pass, že Slezany by v blízké době měli posílit Artur Musák, David Planka a Ondřej Kričfaluši. Dorazí také Filip Šancl, jenž se k týmu připojí až od zimy.
Inter Milán, který bude druhým soupeřem Slavie v hlavní fázi Ligy mistrů, získal na konci přestupového období obránce Manuela Akanjiho z Manchesteru City. Třicetiletý švýcarský reprezentant bude v italském klubu rok hostovat.
Akce Jakub Martinec na Letnou se podle informací Sportu rozjiždí naplno. Stoper Jablonce s lídrovskými schopnostmi i skvělou hlavou je na radaru sportovního ředitele Tomáše Rosického už delší dobu, Letenští by podle všeho měli mít minimálně předpřipravenou dohodu s majitelem Jablonce Miroslavem Peltou o podmínkách přestupu.
Zprávy ze dne 2. září 2025
Filip Zorvan nakonec našel překvapivý domov na severu Čech. Podle informací deníku Sport a serveru iSport se stane novou posilou Jablonce, který tak získá náhradu za Michal Berana. Zorvan prožil velmi povedenou minulou sezonu, s Olomoucí slavil triumf v MOL Cupu. Po konci smlouvy se Sigmou se v létě stal volným hráčem.
Informace serveru iSport se potvrdily, Slavia v úterý večer oficiálně oznámila příchod Erika Prekopa z Baníku. Slovenský útočník podepsal smlouvu do léta 2028. „Erika jsme sledovali opravdu dlouho, patřil mezi naše vysněné posily. Jeho typologie dokonale zapadá do našeho způsobu hry a věřím, že nám okamžitě dodá kvalitu i energii,“ řekl pro klubový web trenér Jindřich Trpišovský.
Podle informací iSportu se rozsekla budoucnost Ondřeje Kričfalušiho, navzdory dlouhodobému zájmu Liberce míří defenzivní univerzál na přestup do Ostravy jako součást transferu Erika Prekopa do Slavie. V týmu trenéra Pavla Hapala může naskočit jak na pozici pravého stopera, tak uprostřed zálohy, což jsou dva posty, které Baník potřeboval nutně posílit.
Juventus získal na hostování do konce sezony útočníka Loise Opendu. Pětadvacetiletý belgický fotbalista přišel z Lipska na hostování do konce sezony s opcí na přestup. „Když jsem se dozvěděl o zájmu Juventusu, nemohl jsem spát. Nemůžu se dočkat, až nastoupím k prvnímu zápasu,“ řekl Openda, za jehož hostování „Stará dáma“ zaplatí 3,3 milionu eur (téměř 81 milionů korun).
Slovácko posílili slovinský útočník Žan Medved a slovenský záložník Martin Šviderský. Šestadvacetiletý Medved bude v Uherském Hradišti tuto sezonu hostovat z maďarské Nyíregyházy, součástí dohody je i opce na přestup. O čtyři roky mladší Šviderský podepsal smlouvu na tři roky.
Ilkay Gündogan odešel z Manchesteru City do Galatasaraye Istanbul. Podle médií turecký čtyřiatřicetiletý fotbalista podepsal s klubem smlouvu na tři roky s příjmem pět milionů eur (přes 122 milionů korun) za sezonu.
Václav Černý přestoupil z Wolfsburgu do Besiktase Istanbul, kde už působí další český reprezentant David Jurásek. Sedmadvacetiletý křídelník podepsal v tureckém celku smlouvu na tři roky s opcí na další sezonu.
Přesun Erika Prekopa do Slavie se finalizuje. Podle informací webu iSport.cz už slovenský střelec podstoupil zdravotní prohlídku a fotil se v červenobílém dresu. Brzy by mělo následovat oficiální představení, záleží však i na dokončení dalších přesunů na trase Praha-Ostrava. Prekop by měl ve Slavii nosit číslo 31.
Podle informací iSportu nemá Slavia problém uvolnit levého (wing)beka Ondřeje Zmrzlého pryč. Na soupisce pro Ligu mistrů momentálně místo něj figuruje Youssoupha Mbodji, čerstvá posila z Jihlavy, proto si Zmrzlý může hledat angažmá.
Variantou v tuzemsku je Baník s Pardubicemi, nicméně pravděpodobnější je odchod člena širšího reprezentačního kádru do zahraničí. Což však neznamená, že se v tak turbulentní době a během jednání o dalších transferech (Prekop, Kričfaluši, Planka, Šancl...) za pár hodin ještě vše nezmění.
Velký návrat! Francouzský útočník Jean-David Beauguel (33) se stane během reprezentační pauzy posilou druholigového Artisu Brno, který už příchod bývalého útočníka Plzně avizoval na svých sociálních sítích. Byť šifrovaně, dá se z toho zřetelně vyčíst, že se nejlepší ligový střelec ročníku 2021/2022 vrací do Česka. Podrobnosti čtěte ZDE>>>
Bývalý slávista Mads Emil Madsen míří do Kodaně. Dánský záložník, který se v Edenu neprosadil, po třech letech v Aarhusu posílí celek Ligy mistrů. Do klubu mistra dánské Superligy by měl přestoupit za 4 miliony eur (98 milionů korun).
Slavia intenzivně řeší, jak do týmu dostat útočníka Baníku Erika Prekopa. Probíhají jednání mezi kluby. Na stole může být velmi zajímavá varianta - za slovenského forvarda, který o víkendu otevřeně promluvil o možnosti odejít do Edenu, by do Ostravy mohly přijít mladé slávistické naděje David Planka, Ondřej Kričfaluši a Filip Šancl.
„Můžu potvrdit, že Baník nás kontaktoval ohledně Davida Planky,“ sdělil iSportu hráčův manažer Karol Kisel. Planka působí od minulé sezony v Karviné, Slavia si u svého odchovance ponechala možnost zpětného odkupu. U Kričfalušiho, který po letním návratu z Teplic do Slavie (v jeho případě už uplatnila možnost zpětného odkupu) nenastupuje, se řeší hráčova budoucnost.
V létě mu zatím nedopadl transfer do italské Monzy, o hráče velmi stojí i Slovan Liberec, kam by podle informací iSportu rád zamířil samotný reprezentant do jednadvaceti let. Do hry ale vstoupil Baník, který může nabídnout Prekopa, o něhož Slavia velmi stojí.
Třetím do party má být dvacetiletý záložník Filip Šancl, který aktuálně hostuje v Pardubicích.
Hotovo. Olomouc dotáhla přestup Michala Berana z Jablonce. Pětadvacetiletý záložník, který stejně jako Václav Černý dostal povolení dočasně opustit reprezentační sraz, se s vedením Sigmy dohodl na pětileté smlouvě.
V Pardubicích napínají síly na získání Filipa Vechety z Karviné, kde po minulé 13gólové sezoně zůstává bez místa v základní sestavě. Tím podle informací iSportu prakticky padá možnost příchodu zkušeného Tomáše Pekharta, kterému má ještě dorazit konkrétní nabídka z druholigového Artisu Brno.
Do Olomouce přestupuje křídelník Ahmad Ghali. Za pětadvacetiletého nigerijce Sigma zaplatí Liberci údajně až 50 milionů korun. Ghali podepsal smlouvu na tři roky s opcí na další sezonu.
„Ahmad patřil dlouhodobě k nejlepším hráčům Liberce. Jako jednu z možností ke zkvalitnění kádru na křídelních pozicích jsme ho měli vyhlédnutého delší dobu. Věříme, že nám pomůže a společně se nám podaří naplnit ambice, které klub má,“ řekl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.