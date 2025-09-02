Fotbalové přestupy ONLINE: Ghalim nekončí, Sigma potvrdila Berana. Pardubice loví Vechetu
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 2. září 2025
Hotovo. Olomouc dotáhla přestup Michala Berana z Jablonce. Pětadvacetiletý záložník, který stejně jako Václav Černý dostal povolení dočasně opustit reprezentační sraz, se s vedením Sigmy dohodl na pětileté smlouvě.
V Pardubicích napínají síly na získání Filipa Vechety z Karviné, kde po minulé 13gólové sezoně zůstává bez místa v základní sestavě. Tím podle informací iSportu prakticky padá možnost příchodu zkušeného Tomáše Pekharta, kterému má ještě dorazit konkrétní nabídka z druholigového Artisu Brno.
Do Olomouce přestupuje křídelník Ahmad Ghali. Za pětadvacetiletého nigerijce Sigma zaplatí Liberci údajně až 50 milionů korun. Ghali podepsal smlouvu na tři roky s opcí na další sezonu.
„Ahmad patřil dlouhodobě k nejlepším hráčům Liberce. Jako jednu z možností ke zkvalitnění kádru na křídelních pozicích jsme ho měli vyhlédnutého delší dobu. Věříme, že nám pomůže a společně se nám podaří naplnit ambice, které klub má,“ řekl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.
Blízko k přestupu do Besiktase má český ofenzivní záložník Václav Černý. Po pondělním tréninku dostal od vedení národního týmu stejně jako záložník Michal Beran povolení dočasně opustit reprezentaci a finalizovat svůj transfer.
Hráčův agent David Nehoda v pondělí večer umístil na instagram fotku, jak se svým klientem sedí v letadle a míří do Turecka. Bouřliví fanoušci pak českého křídelníka natočili na letišti s šálou klubu z Istanbulu. Během úterý by mohl být přestup oficiálně oznámený a Černý se vrátí zpět k reprezentaci, se kterou v pátek odehraje důležitý kvalifikační zápas o mistrovství světa v Černé Hoře.
Podle tureckého novináře Yagize Sabuncuoglua inkasuje Wolfsburg, kde má Černý smlouvu do léta 2027, od Besiktase šest až sedm milionů eur (až 171 milionů korun). Částku má splácet až do roku 2029.
Podle slovenského Denníku Šport se do hry o devatenáctiletého maďarského záložníka Artúra Musáka ze slovenských Michalovců, o kterého delší dobu projevuje zájem Ostrava, vložila i plzeňská Viktoria.
„Ano, pro mě byl Baník první možností, ale teď do hry vstoupila Plzeň a ještě jsem nestihl přemýšlet nad tím, co by pro mě bylo nejlepší,“ popisoval středopolař v rozhovoru pro Denník Šport, podle jehož informací za Musáka české kluby momentálně nabízejí kolem 17 milionů korun.
Západočeši nejsou jediní, s kým v tuzemsku Slezané bojují o potenciální posilu. Stále platí velký interes Baníku o Ondřeje Kričfalušiho ze Slavie, nicméně stejně tak chce defenzivního univerzála získat Liberec. Do Edenu poslal Slovan rekordní nabídku, jasněji by mělo být už brzy. Kričfaluši totiž může být součástí transferu za Erika Prekopa do Slavie, o němž se v pondělí v Praze jednalo.
V úterý skončí doba, kdy je možno tvořit pohárovou soupisku, v případě Sparty konkrétně pro Konferenční ligu. Další pondělí se v Česku zavře transferové okno. Změny se dají čekat, jedna obří však ne. Kaan Kairinen zůstane v Praze, Brémy nenavýšily svou nabídku z konce týdne. Zato je možný jeden třaskavý příchod, i když není úplně blízko. O koho jde čtěte ZDE>>>
Po Anglii, Itálii, Německu a Francii skončil o půlnoci letní přestupový termín i ve Španělsku. V TOP pěti ligách už se tak žádné nové transfery domlouvat v tomto okně nemohou, maximálně mohou být formálně dotaženy takové, které se před oficiálním koncem termínu domluvily.
V Česku mají kluby ještě na posily čas, i když... Do dneška musí čtveřice Slavia, Plzeň, Sparta a Olomouc nahlásit soupisky svých hráčů pro evropské poháry. A tak se dá očekávat také pěkně bouřlivý den.
Zprávy ze dne 1. září 2025
Norský fotbalista Markus Solbakken přestoupil ze Sparty do dánského Aarhusu. Pětadvacetiletý záložník přišel na Letnou ze Stavangeru na začátku roku 2024, výrazněji se však neprosadil. Solbakken nastoupil za Spartu k 39 soutěžním zápasům, pouze patnáctkrát byl v základní sestavě. Na jaře hostoval ve druhé italské lize v Pise, po návratu se v nové sezoně na hřiště nedostal. S letenským klubem získal ligový titul, domácí pohár a zahrál si Ligu mistrů.
Fotbalisty londýnského West Hamu na poslední chvíli doplnil Brazilec Igor Julio. 27letý obránce v minulé sezoně odehrál za Brighton celkem 20 soutěžních utkání. Ke „kladivářům“ přichází na roční hostování.
Nejočekávanější přestup léta v Premier League dokončil Liverpool na poslední chvíli. Za rekordních 125 milionů liber (3,5 miliardy korun) podepsal Alexandera Isaka z Newcastlu. Rekordní ligový transfer se dotáhl až v poslední den přestupového období, „Straky“ totiž dlouhou dobu Isakův odchod blokovaly. Nakonec se jim ale povedlo přivést ofenzivní náhrady, v pondělí totiž dotáhly mimo jiné přesun Yoana Wissy z Brentfordu za 55 milionů liber (1,5 miliardy korun).
Švédský reprezentant odmítal za Newcastle po konci minulé sezony nastoupit, s týmem ani přes léto netrénoval. Mezi oběma stranami se vytvořila taková zášť, že Newcastle svému již bývalému hráči za odvedené služby ani nepoděkoval. Nyní se Isak připojuje k Liverpoolu, který mistrovský tým posílil o několik nových hráčů za více než 400 milionů liber (11,7 miliardy korun). Více čtěte ZDE>>>
Slovenský fotbalový reprezentant David Strelec opouští Slovan Bratislava a zahraje si druhou anglickou ligu. Čtyřiadvacetiletý útočník podepsal smlouvu do roku 2030 s Middlesbrough. Oba celky o tom informovaly na svých webech.
Přestupovou částku kluby nezveřejnily, podle spekulací médií by se mohla pohybovat mezi osmi a deseti miliony eur (až 244 milionů korun). Podle serveru Transfermarkt je rekordem slovenské ligy přesun Nikoly Krstoviče z Dunajské Stredy do Lecce, které za srbského útočníka zaplatilo 8,15 milionu eur (200 milionů korun).
Přestup Marca Guéhiho z Crystal Palace do Liverpoolu se v létě neuskuteční! Oba klubu byly dohodnuté, anglický stoper souhlasil se smlouvou na Anfieldu, jenže The Eagles nesehnali za svého kapitána náhradu, a tak transfer na poslední chvíli zatrhli. Pro Reds je to nemilá zpráva, zvláště po zranění Ibrahima Konatého. Guéhi má však v Selhurst Parku smlouvu už jen na rok.
Leverkusen posílil argentinský záložník Ezequiel Fernández, jenž minulou sezonu hrál v Saúdské Arábii v klubu Kadisijá. Bayer oznámil, že s třiadvacetiletým mládežnickým reprezentantem podepsal smlouvu do roku 2030 a zaplatil za něj zhruba 30 milionů eur (733 milionů korun).
Bayern Mnichov má přece jen nového útočníka. Ale že to při jednáních s Chelsea byla horská dráha… Oba kluby se před víkendem dohodly na hostování Nicolase Jacksona v Bavorsku. Jenže v první půli sobotního duelu Blues proti Fulhamu se zranil útočník Liam Delap a Chelsea tak odchod Jacksona zatrhla. To ale nebyl konec příběhu, senegalský útočník o přesun do Německa stál.
A tak našly kluby společnou řeč. Jackson jde do Mnichova na hostování za 16,5(!) milionů eur (400 milionů korun). Úřadující mistr bundesligy má navíc opci na případný přestup v hodnotě 65 milionů eur (přes 1,5 miliardy korun). A jak vyřešil situaci po zranění Delapa londýnský celek? Z vlastních zdrojů. Po pár týdnech se totiž vrací Marc Guiu, jemuž bylo předčasně ukončeno hostování v Sunderlandu.
Victor Boniface přece jen opustí Bayer Leverkusen. Nakonec by se měl stěhovat ale jen v rámci bundesligy. Konkurent Patrika Schicka během pondělního podvečeru úspěšně absolvovat zdravotní prohlídku v Brémách. Werder se v končícím přestupovém okně zajímal třeba i o záložníka Sparty Kaana Kairinena, jeho odchod z Letné ale podle informací iSportu nakonec není na pořadu dne.
Manchester City opouštějí další dva hráči. Stoper Manuel Akanji si nakonec vybral Inter, kterému dal přednost třeba před AC Milán či Galatasarayem. Právě do tureckého klubu pak míří Ilkay Gündogan, jenž v probíhající sezoně úplně ztratil místo v sestavě, Cityzens na jeho odchod tlačili.
Poprvé se objevil na srazu dospělého národního týmu, jako nováček zasedl hned první den před novináře. Michal Beran (25) je zároveň horkým tématem přestupového léta v Česku. Z různých spekulací ohledně předních klubů se v posledních dnech objevila nabídka Sigmy , která pod novým majitelem zbrojí na Konferenční ligu. „Brzy se bude vědět,“ řekl drobný, ale o to šikovnější záložník Jablonce, který ještě v pondělí odpoledne dočasně opustil sraz reprezentace, aby dokončil svůj přestup do Olomouce. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Leverkusenu opouští další člen mistrovského týmu ze sezony 2023/24, ekvádorský obránce Piero Hincapié. Dosavadní spoluhráč českého útočníka Patrika Schicka míří podle médií do Arsenalu. Šéf Bayeru Simon Rolfes potvrdil, že je hráč v Londýně na lékařské prohlídce. Třiadvacetiletý Hincapié by měl v této sezoně v Arsenalu za šest milionů eur (147 milionů korun) hostovat a za rok bude mít londýnský tým povinnou opci na jeho koupi za částku, jež může stoupnout až na 52 milionů eur (1,27 miliardy korun).
Klub po odchodu kouče Xabiho Alonsa prochází přestavbou. Novou smlouvu sice podepsal Schick, Bayer ale v létě opustili Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky, Jonathan Tah i česká brankářská dvojka Matěj Kovář. Po nevydařeném startu do bundesligové sezony v pondělí vedení odvolalo po dvou kolech trenéra Erika ten Haga.
Antonín Barák bude pokračovat v Itálii, ale jen na druholigové úrovni. Novinář Gianluca di Marzio potvrdil, český ofenzivní záložník půjde hostovat z Fiorentiny do Sampdorie Janov. Barák minulou sezonu strávil na hostování v turecké Kasimpase, kontrakt mu ve Florencii končí za rok.