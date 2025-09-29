Fotbalové přestupy ONLINE: První trenérské konce v Chance Lize, co náhrady?
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 29. září 2025
Další trenérská změna. Informace iSportu se potvrdily, Pardubice ukončily spolupráci s trenérem Davidem Střihavkou. Jeho místo převezme Jiří Krejčí, jenž tým vedl v minulosti celkem devět let, postoupil s ním v roce 2020 do ligy, v níž se vyšplhal v první sezoně až na sedmé místo. V klubu nyní působil jako konzultant. Jeho pomocníkem by měl být bývalý obránce Pavel Němeček, nynější Střihavkův asistent. Více čtěte ZDE>>>
V Plzni dochází k razantním změnám. Nedělní prohra 0:1 se Zlínem znamená konečnou pro trenéra Miroslava Koubka i asistenta Jana Trousila. V pondělí dopoledne trenérův odchod po vzájemné dohodě oficiálně potvrdila Plzeň. Zkušený kouč uzavírá západočeské angažmá po dvou úspěšných sezonách, současná třetí je ale ve znamení špatných výsledků i výkonů, které kouče stály místo. Mužstvo na následující zápasy minimálně do reprezentační pauzy převezme dočasně asistent Marek Bakoš, asistovat mu bude Zdeněk Bečka. Klub jedná o angažování Martina Hyského z Karviné. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. září 2025
Ve West Hamu, za který hraje kapitán české reprezentace Tomáš Souček, skončil trenér Graham Potter. Klub ho odvolal kvůli špatným výsledkům, „kladiváři“ mají po pěti kolech Premier League jen tři body a jsou předposlední. Kdo Pottera nahradí čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 26. září 2025
Zkušený trenér Bohumil Pánik má v Artisu Brno další funkci. Od letošního května pracuje v klubu jako sportovní ředitel mládeže, nově povede také béčko ve čtvrté lize. Asistenta mu bude dělat Petr Maléř, bývalý ligový obránce. Po předčasném konci dosavadního kouče Maria Rossiho jde však jen o dočasné řešení.
Švédské Malmö, příští soupeř Viktorie Plzeň v Evropské lize, propustilo po prohře s Ludogorcem Razgrad trenéra Henrika Rydströma. Klub tak nyní hledá náhradu a podle tamních médií má být jedním z kandidátů i bývalý kouč Sparty Lars Friis.
Během pár měsíců Dukla hned dvakrát zlomila klubový rekord nejdražšího prodaného hráče. Do Sparty zamířil Kevin-Prince Milla a do Slavie se přesouvá Samuel Isife. V době transferu přitom ani jeden z nich neodehrál víc než patnáct utkání fotbalové Chance Ligy. „Každý přestup byl promyšlený. Saháme po neprověřených hráčích s potenciálem, který třeba vidíme jen my,“ říká trenér David Holoubek. Jak Dukla řeší nové pořádky na přestupovém trhu? Více čtěte ZDE>>>
Bývalý španělský reprezentant Sergio Busquets po sezoně ukončí kariéru. Sedmatřicetiletý mistr světa i Evropy, který momentálně působí v MLS v Interu Miami, o tom informoval na Instagramu. „Cítím, že přišel čas se s profesionální kariérou rozloučit. Už to bude téměř dvacet let, co prožívám ten neuvěřitelný příběh, o kterém jsem vždycky snil,“ uvedl Busquets. „Končím šťastný, pyšný, naplněný a hlavně vděčný,“ dodal defenzivní záložník.
Zprávy ze dne 25. září 2025
Sigma Olomouc dělá po nepovedeném startu do sezony velký krok. Podle informací inFotbal.cz by měl skončit sportovní manažer Ladislav Minář, jenž byl v minulém období jednou z nejvlivnějších osob v klubu. Právě on přivedl na lavičku trenéra Janotku i nejdražší posily v historii klubu. Ostudné vypadnutí v MOL Cupu s divizními Novými Sady (2:3) bylo ale zjevně poslední kapkou.
Zprávy ze dne 24. září 2025
Nejasnosti kolem poslední akvizice Bohemians z letního přestupového období se rozplynuly. Venezuelský útočník Eric Ramírez dorazil do Prahy a už zapózoval v zeleno-bílém dresu v Ďolíčku. Ještě pár dní zpět přitom trenér Jaroslav Veselý ohledně jeho budoucnosti mlžil, a vzhledem k lehce problematické minulosti vysokého forvarda fanoušky „klokanů“ minimálně zneklidnil. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 23. září 2025
Trenér Jaroslav Veselý prodloužil smlouvu s Bohemians. Kontrakt, který měl vypršet na konci probíhajícího ročníku, nyní platí až do léta 2028.
Akcionáři Slovácka se na klubovém webu vyjádřili ke změnám, které se udály v posledním týdnu. Proč skončil dlouholetý výkonný ředitel Petr Pojezný? „Po rozšíření akcionářské struktury 1.FC Slovácko se naše vzájemné představy o chodu klubu s představami pana Pojezného stále více a více rozcházely, a náš krok byl proto nevyhnutelný,“ píše se v prohlášení. A jak to bude s Tomášem Skuhravým, který skončil v klubovém představenstvu? „Spolupráce Tomáše Skuhravého s naším klubem však bude pokračovat i nadále. Pan Skuhravý bude působit jako manažer pro vyhledávání hráčů a konzultant sportovního úseku.“
Zprávy ze dne 22. září 2025
Ke změně trenéra dochází v ambiciózním třetiligovém celku z České Lípy. V Arsenalu, který po sedmi zápasech třetí české ligy skupiny B okupuje druhé místo, skončil hlavní trenér Radim Nečas. Tým pod jeho vedením přitom vstoupil do sezony výborně, ze sedmi ligových utkání šest vyhrál a jednou prohrál. V MOL Cupu navíc dokázal potrápit i prvoligové Pardubice (1:2). Nečasovým nástupcem na českolipské lavičce se stal David Jarolím.
Mnozí na to už možná podle chování na trhu zapomněli, ale i Teplice mají v podobě Milana Kratiny nového – a bohatého – majitele. Jen holt jinak nastaveného než Sigma, která v sobotním vzájemném zápase vytasila sedm letních posil. „Nezávidím jim,“ usmál se zkušený kouč Severočechů Zdenko Frťala po bezbrankové remíze, kde rozdíl v kádrech paradoxně nebyl znát. To však neznamená, že Teplice nechtějí tým zkvalitnit. Podle informací iSportu naposledy jednaly s Tomášem Pekhartem.Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. září 2025
Dvaadvacet let, přitom již dostatečná zkušenost z fotbalové první ligy, takřka dva metry výšky, maximální rychlost hodně přes třicet kilometrů v hodině, univerzálnost, zajímavá data, smlouva končící v červnu, v posledních třech zápasech gól a asistence... Obránce Bohemians Adam Kadlec díky všem těmto atributům přitahuje pozornost ostatních klubů, kterou potvrdil trenér Jaroslav Veselý i hráčův agent Karol Kisel. Kdo má o vysokého beka podle informací iSportu zájem? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. září 2025
Wolves potvrdili, že hlavní trenér Vitor Pereira podepsal novou tříletou smlouvu, přestože se jeho tým nachází na samém dně Premier League. Kouč českého reprezentanta Ladislava Krejčího přišel na Molineux loni v prosinci a dovedl klub z 19. na 16. místo, čímž mu zajistil záchranu v nejvyšší soutěži. Ačkoli v aktuální sezoně prohrál všechny čtyři ligové zápasy, dočkal se Portugalec nové smlouvy.
Zprávy ze dne 18. září 2025
Hvězdný Argentinec Lionel Messi by měl i nadále hrát za Inter Miami. Podle zámořských médií se klub s osminásobným držitelem Zlatého míče dohodl na prodloužení smlouvy. Oficiální oznámení by mělo přijít v nejbližších dnech.
Novým trenérem fotbalistů Benfiky Lisabon se podle očekávání stal José Mourinho. Slavný Portugalec se vrací do práce jen tři týdny poté, co skončil ve Fenerbahce Istanbul. Benfica dnes představila nového kouče na tiskové konferenci. Mourinho podepsal dvouletou smlouvu, po konci této sezony od ní mohou obě strany odstoupit. V Benfice nahradil Bruna Lageho, jenž byl odvolán po úterní překvapivé domácí porážce 2:3 s Karabachem v úvodním kole Ligy mistrů. Po takřka 25 letech se vrací do klubu, který na začátku své úspěšné kariéry vedl v deseti soutěžních zápasech.
Zprávy ze dne 17. září 2025
V posledních hodinách přestupového období představili Bohemians čtvrtou letní posilu. Do Ďolíčku míří Eric Ramírez z Venezuely, jenž se do evropského fotbalu uvedl před osmi lety v Karviné a ve své fotbalové kariéře už toho stihl opravdu hodně. „Je to hráč mimo náš vesmír a obdivuji, že ho vedení dotáhlo,“ pochvaloval si posílení ofenzivy trenér Jaroslav Veselý. Nad kmenovým hráčem Dynama Kyjev ale visí i řada otazníků.Více čtěte ZDE>>>