Fotbalové přestupy ONLINE: Zlín přivedl gólmana ze Žiliny. V Německu řeší Schicka

Čeká ho velký přestup, a to ještě před startem domácího EURO hráčů do jednadvaceti let. Dominik Hollý, slovenský záložník ve službách Jablonce, má namířeno do pražské Sparty. Jeho fotografie v rudém dresu budou kolovat po internetu podle informací Sportu nejpozději na konci tohoto týdne. Více čtěte ZDE>>>