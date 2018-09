Kladenského Říhu mrzela prohra v retro dresech: Jágr by nám pomohl

Odehrál jste první utkání proti klubu, kterému jste předminulou sezonu pomohl z první ligy do extraligy. Mrzí vás hodně, že jste Kladnu nepomohl k výhře právě nad Jihlavou?

„Je to škoda. Na utkání jsem se ale hodně těšil. Věděli jsme, že přijede jeden z nejkvalitnějších soupeřů v první lize. A taky se to potvrdilo. Dostali jsme jednu branku a museli jsme dotahovat. Po vyrovnání bych řekl, že jsme měli trochu navrch. Dlouho jsme pak drželi vedení. Dokonce jsme měli i dlouhou přesilovku pět na tři, ale nepovedlo se nám to využít. Myslím si, že to nám prohrálo zápas a přišli jsme o tříbodovou výhru.“

Jak se vám líbili dresy připomínající první kladenský titul?

„Zápasy v těchto dresech jsou vždycky takové speciálnější. Je pěkné, že jsou dresy bez reklam. Fanouškům se to musí líbit, ale osobně jsem to nijak zvlášť nepociťoval.“

Předpokládám, že by se nosily o něco lépe po výhře a také po boku Jaromíra Jágra, viďte?

„Rozhodně. Jarda by nám jistě pomohl, ale je to jenom na něm, kdy se rozhodne zapojit. Až ten čas přijde, tak bude určitě platný.“

Jak na vás kladenská legenda působí na střídačce?

„Popravdě nemám moc času Jardu vnímat. (směje se) Hodně chodím na led, tak se na střídačce spíš vždycky rozdýchávám, ale všiml jsem si, že hodně pomáhá mladým klukům. Pro ně musí být jistě obrovská čest, když za nimi stojí takový hráč a radí jim.“

Ještě se tedy nestalo, že by za vámi Jágr přišel a poradil?

„Pár momentů už bylo, to rozhodně. Já to však na střídačce nijak speciálně nevnímám. Navíc tam moc nejsem.“

V jednom utkání jste dokonce zvládl odehrát skoro celé prodloužení. Jak se vám to podařilo?

„Ani mi nepřišlo, že jsem tam byl tak dlouho. (směje se) Samozřejmě jsem toho měl plný kecky, ale nevěděl jsem o tom. Až po zápase jsem si to přečetl na internetu. Moc se mi tomu nechtělo věřit.“ (usmívá se)

Do Kladna jste přišel těsně před startem nové sezony z Mladé Boleslavi. Jak se vlastně seběhl váš přesun?

„Na to se budete muset zřejmě zeptat vedení a trenérů Mladé Boleslavi. Prostě asi o mě na tuto sezonu nestáli a poslali mě do Kladna. Já jsem za to moc rád, protože tam bych nejspíš jenom seděl na tribuně a nedostával bych moc prostoru. Kdežto v Kladně hraju všechno a můžu se jenom zlepšovat. Je to mnohem lepší, než hrát pět minut v dresu Boleslavi, protože to mi moc nedá.“