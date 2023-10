Huf o Zlínu: Úžasné místo pro můj rozvoj. Z krize pomohly hlava a práce

První zápas sezony a on na střídačce jako dvojka. Šok! Když dostal Daniel Huf (24) ve druhém a třetím kole šanci, nasypali mu Znojmo a Sokolov po pěti gólech. Tehdy na sobě začal ještě víc makat. „Asi zase zafungovala moje hlava,“ líčí v rozhovoru pro iSport.cz. Od vychytané nuly s Frýdkem-Místkem se gólman hokejového Zlína zase odrazil a v posledních třech bitvách Chance Ligy inkasoval dohromady pouze dvakrát. Berani se i díky němu nakopli, do sobotního derby se Vsetínem půjdou se sérií pěti vítězných utkání v řadě.

První tři duely v sezoně Zlín jako obhájce triumfu v Chance lize prohrál. Dalších pět však vyhrál. Vidíte zlepšení?

„Určitě vidím. Zlepšili jsme hru v obranném pásmu. V prvních zápasech jsme tam měli zmatek, dělali jsme strašné chyby, propady. To nás stálo body. Dobrá zpráva je, že jsme se z toho zvedli. Cítím, že jdeme správným směrem. Když si všichni budou plnit, co mají, máme velké šance. Ale pořád jsme na začátku sezony, která je strašně dlouhá.“

Co se vám honilo hlavou, když jste se před prvním zápasem s Porubou nenašel v sestavě a když jste poté dostal šanci, dvakrát vám to tam napadalo?

„Asi zase zafungovala moje silná hlava. Tyto okamžiky mě nutí k té nejtvrdší práci. Na ledě jsem si přidával. Osobně mám odzkoušené, že když takto pracujete, zase se to pak otočí na vaši stranu. Musíte si jít za tím a ono to přijde. Rozhodně se cítím v bráně líp než na začátku sezony. Všichni, kdo mě znají, věděli, že stačí, abych jeden zápas vyhrál, a jsem v tom zpátky najetý.“

Takže vás nastartoval duel s Frýdkem-Místkem (2:0).