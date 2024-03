Ujčík dal Prčíkovi stopku, hned hrál proti němu: V sestavě mě nepřekvapil

Matěje Prčíka jste po sobotním čtvrtfinále mezi Vítkovicemi a Mountfieldem HK tedy stačil řešit?

„Ano, do klubu už jsme oznámili, že dostane dva zápasy stop. Bylo to mimo hru a velkou intenzitou seknutí do rozkroku. Za mě věc, co do hokeje nepatří. Zvlášť u kluka ročníku 2004, to mi připadá fakt nepatřičné.“

Na Chance ligu se extraligové tresty nevztahují, je to tak?

„Ano, první ligu řídí svaz a extraligu si řídí APK. Prčík bude mít stopku na dva zápasy příští sezonu.“

Překvapil vás v sestavě Poruby?

(usmívá se) „Nepřekvapil, já to věděl od Šimona (Romana Šimíčka). Volal jsem mu, že i když vím, že mají po sezoně, tak mu oznamuju, že Prčík má dva zápasy stopku. Odpovídal, že mu to můžu říct osobně, protože proti nám dneska naskočí.“

S Porubou, nejlepším týmem základní části, hrajete 1:1. Dobrý rozjezd?

„Jsme rádi, jakým způsobem proti Porubě zatím hrajeme a jak jí dokážeme vzdorovat. Respektujeme obrovskou sílu soupeře, nám trošku zvedla sebevědomí série se Slavií, která taky měla výbornou sportovní formu na konci soutěže. My to dokázali otočit z 0:1 na 2:1. Je hrozně důležité, že nám fungují zatím přesilovky a taky jsme celkem slušně odbránili oslabení. Na konci už jich bohužel bylo tolik, že klukům došlo. Já se jim ani nedivím, hráli jsme pátý zápas v sedmi dnech a bylo to hrozně náročné. Kádr máme, jaký máme, ne moc široký, únava už se projevila, druhý zápas jsme ztratili. Přesto jsme klukům v kabině poděkovali, zaslouží absolutorium. Doufám, že nám teď dva dny volna pomůžou a budeme připravení na další zápasy v Pelhřimově.“

Než vám „došlo“, měli jste skvělá oslabení. Podcenil vás v nich rival, nebo jste byli tak dobře připravení?

„Těžko říct. Po sobotě, kdy jsme taky oslabení zvládli, nic nepodcenili. Někdy to tak je. Nepadne vám to, soupeř cítí šanci to dobře odehrát. Výbornou práci v tomto směru odvádí Petr Svoboda, který s námi na oslabeních spolupracuje. S klukama na nich dělá celou sezonu. Vědí, jak hrát.“

Gól na 3:2 jste dostali do posunuté brány, to už se uznává, nicméně jste chtěl po rozhodčích něco vysvětlit. Co přesně?

„Vůbec jsem nerozporoval gól do posunuté brány, to se dnes, jak říkáte, uznává. Rozporoval jsem, že se hráč tlačil do brankoviště, do našeho gólmana a potom nám do něj strčil hokejkou drženou v obou rukách. To mi nešlo do hlavy, ale rozhodčí mi to nějak vysvětlil. Že to tam neviděl, tak se hrálo dál.“

Faul Dundáčka na Střondalu, za který váš bek dostal pět minut a do konce, jste naživo viděl?

„Vůbec, zrovna jsem se otáčel a říkal klukům, kdo půjde na led. Nejednou vidím, jak rozhodčímu vyletěla ruka nahoru. Ptal jsem se kluků, každý to vidí po svém. Já se kouknu dodatečně na video.“

Podobné situace v extralize máte nakoukané, je to váš denní chleba, ne?

„Je, no. Až uvidím, budu vědět. Vždycky je špatně, když dojde k něčemu takovému, fauly kolenem jsou hrozně nebezpečné. Doufám, že Střondala nebude zraněný a bude brzo v pořádku.“

V 56. minutě na chvíli zhasla světla v hale i kostka nad ledem. Zaskočilo vás to?

„Hned naštěstí naskočilo záložní světlo. Potřeboval jsem v tu chvíli trochu na malou, zvažoval jsem, ale říkal jsem si, že to tady mají nově opravené, tak to asi nahodí rychle. (usmívá se) Tak jsem na záchod nešel a dobře jsem udělal. Nestihl bych to.“

Budete v odvetách kousat?

„Každopádně! Sice jsme s Porubou všechny zápasy základní části prohráli, ale nehráli jsme vůbec špatně. Jen nám tam napadaly góly, tak se snad kluci dají dokupy fyzicky i psychicky a budeme se rvát o každý metr ledu.“