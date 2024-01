Poruba se vrátí do nového: plocha jako v NHL, moderní zázemí i prestižní test

Poruba se vrací do opravené arény • Koláž iSport.cz

Dlouhé měsíce renovací a rekonstrukcí jsou u konce. RT TORAX ARENA, která je domovským stánkem lídra prvoligové Chance ligy, byla slavnostně znovuotevřena. Z azylů se postupně vrátí hokejisté i krasobruslaři, generálkou nové haly bude prestižní reprezentační Turnaj pěti do 17 let. Od 7. do 11. února v Porubě změří síly národní týmy Česka, Finska, Švédska, USA a Švýcarska.