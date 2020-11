Trh s volnými hráči NHL ONLINE: Kahun našel nový klub, míří do Kanady

NOVINKA - Naopak kapitán Bostonu Zdeno Chára je dál v nejistotě. Ve 43 letech nejstarší hráč NHL i devět dní po otevření trhu s volnými hráči dál čeká na smlouvu. V zámoří se spekuluje o jednoletém kontraktu okolo dvou milionů dolarů, ostatně stejnou smlouvu podepsal i v roce 2019. "Naší prioritou je Boston, ale registrujeme nabídky z dalších klubů," přiznal v rozhovoru s Pierrm LeBrunem Chárův agent Matt Keator.

Per Pierre LeBrun on TSN: Multiple teams have reached out to Zdeno Chara's agent, Matt Keator - said the Big Z will take his time on a decision for next season.